Les cheveux encore humides, au sortir d’une performance aboutie de son équipe contre Biarritz le week-end passé, Kévin Viallard valorisait le travail du pack auvergnat, pour évoquer sa première titularisation en Top 14 : « Avec un pack toujours dans l’avancée, j’ai pu me concentrer à faire des choses simples et efficaces. Grâce à nos avants, on a pu amener de la continuité et de la fluidité à notre jeu, même si notre adversaire a fait en sorte de ralentir certains ballons... » Avec quatre essais inscrits, les avants clermontois ont été à l’honneur individuellement mais aussi collectivement, dans le sillage d’un pack conquérant. Auteur de trois essais, Yohan Beheregaray, sourire aux lèvres, confiait : « J’ai pu profiter du boulot des mecs qui poussaient devant moi et je n’avais plus qu’à aplatir les ballons dans l’en-but. C’est le pack dans son ensemble qu’il faut féliciter et pas seulement moi. Avec le temps qui s’est gâté et le besoin de se faire pardonner notre match précédent à Perpignan, on a réussi une belle performance. Quand les comportements sont là et que l’on fait ce que l’on a dit tout au long de la semaine, on en tire un certain résultat. » le monstre à 16 pattes clermontois était bien présent contre Biarritz, mais trouvera face à lui une adversité toute autre dans le cadre de la première journée de coupe d’Europe.

Une équipe de l’Ulster comme révélateur

Pour le capitaine Arthur Iturria, même s’il est difficile d’imaginer disputer une telle compétition dans le contexte sanitaire actuel, l’apport de la mêlée auvergnate ne peut être que prépondérant : « Une équipe irlandaise, c’est toujours la promesse de combat et d’un jeu rugueux. On se prépare donc en conséquence, avec une autre forme d’arbitrage également dans cette compétition. Notre pack a été conquérant le week-end dernier, mais on sait qu’à ce niveau la remise en question doit être constante. Néanmoins, il faut s’appuyer sur cette bonne performance pour avoir la volonté de mettre à mal notre adversaire, qui reste toujours un très gros morceau dans cette compétition. » Entre deux équipes qui se rencontrent régulièrement en coupe d’Europe, l’affrontement entre les packs demeure un secteur clé de la performance. Pour l’entraîneur en chef, Jono Gibbes, L’Ulster défendra comme toujours chèrement sa peau : « Il existe une grande et belle culture du jeu irlandais, avec un style toujours très collectif et un engagement de très haut niveau. C’est un adversaire qui va nous proposer beaucoup de défis, en particulier devant. Faire une bonne performance contre Biarritz, c’est satisfaisant, mais ça ne suffit pas ! On reste avec une vision à plus long terme et il faut qu’on progresse encore cette semaine pour élever notre niveau à l’échelle européenne. » Souvent spectaculaires, les oppositions entre Jaunards et Ulstermen prennent souvent leur rythme dans le sillage du travail des avants.

Pour Clermont, la pression d’un match à domicile est aussi un élément à prendre en compte au moment de débuter la nouvelle campagne européenne. En comptant une fois encore sur sa formidable Yellow-Army pour pousser avec elle dans les moments où le combat prend le dessus, l’ASM s’avance avec prudence vers cette nouvelle édition de Rugby Champion’s Cup, mais toujours avec beaucoup d’envie et d’ambitions.