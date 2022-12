Pour une surprise, c’est une surprise… Alors qu’il avait la semaine dernière écopé d’un carton rouge pour un plaquage dangereux sur un joueur de l’Ulster, le pilier du Leinster Cian Healy vient d’être blanchi par la commission de discipline du United Rugby Championship, la version 2.0 de la Ligue Celte. Le gaucher de l’équipe d’Irlande pourra donc tenir sa place pour le choc de la première journée de Champions Cup, prévu samedi après-midi au Havre, entre le Racing 92 et l’ogre irlandais.

Au sujet de Cian Healy, le jury a considéré que le joueur avait suffisamment été sanctionné par le carton rouge reçu samedi dernier, face à l’Ulster, et alors distribué par l’arbitre anglais Christophe Ridley. En conséquence, Healy pourra tenir sa place sur le banc de touche et remplacer Andrew Porter comme le staff irandais l’avait initialement prévu. Une question se pose, néanmoins : la commission de discipline a-t-elle été trop souple ? On vous laisse seuls juges…