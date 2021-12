"C’est vraiment dommage. On était dans le match jusqu’à la 65e minutes et sur la fin on a vraiment lâché. C’est franchement décevant. Il y a eu beaucoup trop d’imprécisions de notre part. Eux jouaient sur leur terrain et ont su dompter les conditions météorologiques et même bien les utiliser. Même si nous avons été plutôt performant en conquête, ça ne fait pas tout. Dans le vestiaire, il y avait beaucoup de déception. On espérait beaucoup de ce changement de compétition, d’environnement pour se changer les idées. C’est raté. On va se remettre au travail et essayer de faire un gros match la semaine prochaine à Jean-Bouin contre Bristol. Notre avenir dans la compétition n’est pas perdu. On va se remettre la tête à l’endroit et passer à autre chose."