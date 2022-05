Les matchs :

Champions Cup

Leinster - Stade toulousain : samedi 14 mai à 16 heures à l'Aviva Stadium de Dublin.

Racing 92 - Stade rochelais : samedi 14 mai à 16 heures au stade Stade Bollaert-Delelis à Lens.

Challenge Cup

Lou Rugby - Wasps : samedi 14 mai à 13h30 au Matmut Stadium Gerland à Lyon.

Rugby Club toulonnais - Saracens : samedi 14 mai à 21 heures au stade Mayol à Toulon.

Les arbitres :

Leinster - Stade toulousain

Arbitre : Karl Dickson (Ang) - Arbitres assistants : Christophe Ridley (Ang), Anthony Woodthorpe (Ang) ; arbitre vidéo : Stuart Terheege (Ang) ; commissaire à la citation : Beth Dickens (Eco).

Racing 92 - Stade rochelais

Arbitre : Matthew Carley (Ang) - Arbitres assistants : Luke Pearce (Ang), Nika Amashukeli (Géo) ; arbitre vidéo : Ian Tempest (Ang) ; commissaire à la citation : Chris Catling (Ang).

Lyon - Wasps

Arbitre : Frank Murphy (Irl) - Arbitres assistants : Sam Grove-White (Eco), Eoghan Cross (Irl) ; arbitre vidéo : Brian MacNeice (Irl) ; commissaire à la citation : Tim Lowry (Irl).

Toulon - Saracens

Arbitre : Andrew Brace (Irl) - Arbitres assistants : Craig Evans (pdG), Chris Busby (Irl) ; arbitre vidéo: Joy Neville (Irl) ; commissaire à la citation : Jeff Mark (pdG).

L'affiche : Leinster - Toulouse, le choc des internationnaux

Si le Stade toulousain avait aligné huit internationaux français (Marchand, Aldegheri, Cros, Flament, Dupont, Ntamack, Lebel et Ramos) et un international Sud-Africain (Elstadt) en demi-finale, le Leinster ne comptait pas moins de treize internationaux irlandais dans son XV de départ ! De quoi espérer un beau spectacle entre deux équipes qui ne comptent pas laisser filer une place en finale. C'est aussi un match opposant les deux équipes les plus titrées de la compétition, le Leinster étant en quelque sorte la bête noire des hommes d'Ugo Mola puisque leurs dernières confrontations face aux Irlandais donnent encore des sueurs froides à certains toulousains.

La stat' : 65 % de victoires pour La Rochelle en Champions Cup

Demi-finaliste pour la seconde fois en quatre campagnes de Champions Cup, le Stade rochelais présente un ratio de victoires digne des mastodontes historiques de la compétition. Avec 17 succès en 26 rencontres, le club à la caravelle a remporté 65% de ses confrontations, depuis sa première participation en 2017. Soit presque autant que le Munster (67%), Toulouse (67%) et le Leinster (68%). En face, le Racing, déjà triple finaliste mais jamais sacré, affiche 56% de victoires (46 en 82 matchs). Les deux adversaires en demie, encore invaincus cette saison en Champiçons Cup, partagent un point commun : ils inscrivent en moyenne 24 points par sortie européenne, depuis leurs débuts respectifs.