Du côté de la Champions Cup on ne peut pas dire que les Français aient fait une belle entrée en matière avec 3 clubs sur 4 pour qui les rencontres se sont soldés par des défaites. En revanche côté Challenge Cup, Biarritz et Perpignan relèvent le niveau. Un bilan donc plutôt mitigé avec des équipes françaises dans l'ensemble toutes très indisciplinées.

Sur la pelouse de Chaban Delmas, les Bordelais ont bien failli s'offrir une victoire en cette première journée de Champions Cup. Tout au long du match les deux équipes se sont rendus coup pour coup ayant même du mal à mettre leur jeu en place tant les défenses étaient efficaces. Et si les deux équipes ont fait preuve d'indiscipline, à ce jeu-là, ce sont les hommes de Christophe Urios qui ont perdu, laissant une dernière munition aux Tigers qui leur permet de s'imposer. En suivant l'ASM Clermont n'a pas fait mieux même si on ne peut pas dire qu'ils ne se soient pas donné les moyens d'y croire, mais l'Ulster était au-dessus.

En ce qui concerne les Montpelliérains qui se déplaçaient à Exeter, les choses ont commencé à mal tourné en deuxième période pour les hommes de Saint-André. Pourtant bien embarqué avec une bonne entame de match, le MHR a sombré au fil des minutes et le retour des vestiaires fut fatal... En deuxième mi-temps Exeter déroule et ne laisse rien à cette équipe de Montpellier qui souffre et qui ne parviendra pas à rattraper son retard.

Il n'y a donc qu'un club qui une nouvelle fois a tiré son épingle du jeu. Sans surprise face à une équipe de Cardiff largement remaniée, le Stade toulousain s'est imposé 39-7. Fortement touché par le Covid-19, le club gallois a fait comme il a pu, mais a tenu à jouer ce match quel que soit l'équipe alignée, contrairement aux Scarlets qui ont préféré déclaré forfait face aux Bears de Bristol. Alors si les hommes d'Ugo Mola se sont offert une large victoire cette équipe de Cardiff était loin d'être ridicule et a réussi à tenir tête aux Champions en titre. Mais très vite les Toulousains ont creusé l'écart avec l'aide précieuse d'Antoine Dupont qui a encore une fois mené la danse. Le meilleur joueur du monde était partout et s'est une nouvelle fois joué de ses adversaires avec une facilité déconcertante.

En Challenge Cup, le BO et l'USAP assurent

En Challenge Cup c'est un peu plus rassurant. En s'offrant un succès bonifié chez les Zebre, le Biarritz Olympique réussit son entrée à l'échelle européenne tout comme l'USAP qui s'est imposée face aux Dragons sur la pelouse d'Aimé Giral. Un très bon début pour les promus qui ont montré qu'ils avaient du caractère malgré des équipes quelque peu remaniées. Il n'y a que la Section paloise qui n'a pas réussi à dominer son adversaire du jour. Très en difficulté, les Bearnais ont pris l'eau assez vite (malgré un petit regain d'énergie en fin de match), face aux London Irish qui ont fait preuve de beaucoup de maîtrise.

Les autres résultats :

En Champions Cup :

En Challenge Cup :