Ce retour à la Coupe d'Europe, est-ce une occasion de rebondir après la déconvenue face à La Rochelle ?

Je pense que c'est le bon match pour rebondir. Nous n'avons pas été performants samedi. Là, nous retrouvons un match à élimination directe. Il ne faut pas se trouer.

Bristol, vous connaissez, non ?

Oui, nous nous étions affrontés en septembre en demi-finale du Challenge Européen. Nous étions allés en prolongations. Aujourd'hui, ils sont en tête de leur championnat avec cinq victoires consécutives. Mais je me souviens que nous avions fait un très bon match à Bristol et malgré la défaite, nous étions sortis avec cette sensation. Nous l'avions traîné un certain temps sur le plan psychologiquement.

Que faut-il changer ?

L'état d'esprit. Il faudra se motiver d'avantage entre copains. Pour le reste, il ne faut pas changer grand-chose, le système reste le même. Il faut juste l'appliquer sur le terrain.

Guerre de tranchées ?

Oui, hier nous avons eu un bilan du match perdu face à La Rochelle. Nous avons fait le tour de la question. Il en est ressorti qu'il faudrait désormais qu'on se mette en mode phase finale, comme on l'était avant le COVID quand nous y croyions à fond.

L'UBB est-elle une équipe vexée ?

Oui, bien sûr. Nous sommes des compétiteurs et ça s'est ressortis en début de semaine. Nous étions tous abasourdis. Mais nous nous sommes mis en mode "reconquête". Nous avons monté l'intensité de l'entraînement.

Jefferson Poirot a dit que l'UBB s'était montrée trop scolaire face à La Rochelle ?

Oui, je pense que la raison fondamentale, c'est que contre La Rochelle, nous n'avons pas appliqué notre système. Mais pourquoi ? D'abord parce que nous n'avons pas eu le ballon. La Rochelle l'a eu bien plus souvent que nous. Nous n'étions pas assez morts de faim. Contre Bristol, il faut que chaque mec joue avec cet esprit de guerrier qui nous a fait défaut. Des gars ne se sont pas encouragés, des gars ont baissé la tête.

Christophe Urios a demandé à chacun d'élever son niveau...

Oui, Christophe Urios connaît cette ambiance de phase finale. Il est de bon conseil surtout avec des joueurs comme moi, qui ne connaissent pas ce genre de match couperets. Il faut que chacun élève son niveau, que tout le monde se rende compte que c'est la dernière ligne droite.

Contre La Rochelle, ce sont les points de rencontres qui ont semblé le secteur le plus déficient, non ?

Les rucks offensifs, oui. On s'est fait gratter beaucoup de ballons, face à un gars comme Botia qui est très fort là-dessus. Il faut donc améliorer notre soutien offensif face à Bristol et j'espère que ça ira.

Vous, personnellement, dans quel était d'esprit êtes vous ?

J'étais impatient de revenir et je veux prouver mon envie de voir le club se qualifier. Je peux peut-être apporter autre chose, comme ma bonne humeur par exemple.

Etes-vous ressortis frustrés d'un Tournoi où vous étiez dans le groupe, mais sans beaucoup jouer ?

Oui et non, je devais penser au groupe et nous étions en position de gagner le Tournoi. J'aurais été quand-même acteur de cette victoire. Mais si on se réfère à mon temps de jeu, oui, je suis un peu frustré.

On vous sent désireux de vous libérer ...

Oui, je vais me libérer, tout lâcher et j'espère que ce sera bénéfique pour tout le monde.

Quid de Semi Radradra ?

Ça me fera plaisir de le voir. C'est un excellent joueur. Je lui ai écrit au sujet de sa blessure. J'espère qu'on ne verra pas son dos.