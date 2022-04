Le CV :

Cameron Woki

Le chelemard français rayonne actuellement de par ses performances. Repositionné en équipe de France et au sein de son club en tant que deuxième ligne, Cameron Woki est devenu la pièce maîtresse de l'effectif bordelais. Ce samedi, il devrait d'ailleurs retrouver sa place de flanker face à La Rochelle. Né à Saint-Denis, le joueur de l'UBB a fait dans un premier temps ses premières classes dans des clubs de la périphérie parisienne. Passé par Bobigny comme Yacouba Camara et Gabriel Ngandebe, il a intégré à l'âge de 14 ans le RC Massy. En 2017, il décide de rejoindre l'Union Bordeaux-Bègles. Ses très bonnes prestations lui ont par exemple permis de devenir un joueur indiscutable avec le XV de France. À 23 ans, le Bordelais possède déjà un beau palmarès : vainqueur du Tournoi des Six Nations et de la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2018. Puis plus récemment, vainqueur du grand chelem, en ayant pris part à toutes les rencontres du Six Nations.

Will Skelton

Les dernières performances du Stade Rochelais sont en lien avec la signature de l'international australien. Arrivé en 2020 en provenance des Saracens, le colosse deuxième ligne a participé grandement au parcours rochelais l'an dernier, finaliste de la Champions Cup et du Top 14. Né à Auckland, il rejoint très jeune l'Australie avec ses parents et commence sa carrière en Super rugby chez les Waratahs avant de s'expatrier en Europe aux Saracens. Âgé de 29 ans, Will Skelton (21 sélections) a déjà remporté deux Champions Cup en 2017 et 2019. Après la victoire des Maritimes à Chaban-Delmas, il tiendra encore le rôle de fer de lance de son équipe. Son expérience sera donc nécessaire face au second de Top 14 pour rester sur la même dynamique et tenter de s'imposer.

Le point fort de Woki:

Le Bordelo-Béglais est le joueur polyvalent par excellence. Rapide, puissant, explosif, franchisseur, c'est une véritable arme offensive. Leader de la touche du XV de France, il est actuellement sur une très bonne dynamique. Son essai face aux Scarlets en Champions Cup illustre l'importance que détient Woki entre les avants et sa ligne arrière. Son retour du Tournoi il y a deux semaines a fait le plus grand bien au pack girondin.

Le point fort de Skelton:

Ses mensurations physiques, indiquent parfaitement les performances hors norme du joueur, 2m03 pour 140 kg. De nombreux défenseurs vivent un véritable cauchemar face aux charges dévastatrices du deuxième ligne. Charges au ras, courses lancées, c'est un véritable destructeur par ses percussions. Le deuxième ligne contribue grandement aux bonnes prestations défensives des Maritimes, actuelle meilleure défense en championnat avec 36 essais encaissés.

Champions Cup- Stade Rochelais - Will SkeltonRugbyrama

L'avis de rugbyrama

Après la défaite face aux Maritimes sur la sirène, les hommes de Woki voudront prendre leur revanche. Mais Skelton a encore impressionné le week-end dernier, avec notamment 96% de plaquages réussis. Après son début de saison manqué en ayant été suspendu cinq semaines et blessé à un mollet, le Wallaby revient en force depuis fin février et est l'homme en forme des Rochelais. Coté bordelais, Woki a joué 65 minutes lors de cette rencontre et a franchi une fois la défense rochelaise. Dans ce duel entre internationaux Australien et Français, avantage Skelton au vu de la dynamique rochelaise.