Frappé par une épidémie de Covid 19 voici trois semaines, le Racing 92, qui comptait alors neuf joueurs infectés, avait bien réagi pour endiguer le « cluster », désinfectant et vidant le centre d'entraînement du Plessis-Robinson, plaçant aussi joueurs et staff à l'isolement dans un hôtel du « 92 ». Au lendemain du match face à Toulouse (24-30), les Racingmen s'étaient ensuite envolés, via le petit aéroport militaire de Villacoublay et pour éviter les interactions propres aux terminaux traditionnels, pour Porto-Vecchio (Corse).

Jusqu'à vendredi, ils logent tous dans un hôtel privatisé pour l'occasion et où le personnel, testé au préalable, a été réduit à sa plus simple expression : une poignée de femmes de chambre, un concierge et des cuisiniers. L'entraînement, lui, se déroule au petit stade Claude Papi, situé à quelques encablures de là, une enceinte elle-aussi strictement réservée aux Racingmen.

Ce mercredi , après avoir testé les quarante membres du staff de l'équipe en début de semaine, les médecins du club des Hauts de Seine ont reçu les résultats Covid, lesquels se sont tous avérés négatifs. Aucun autre test ne sera effectué d'ici la finale de Champion's Cup, prévue samedi après-midi à Bristol. Dès lors, si les joueurs d'Exeter présentent ces prochaines heures des résultats similaires à ceux des Racingmen, la finale européenne aura lieu normalement. S'ils échouent ? Le Racing, qui court après le Graal depuis près de cinq ans, serait champion d'Europe sur tapis vert.