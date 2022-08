Et une récompense de plus ! Sacré meilleur joueur du monde en 2021, Antoine Dupont a hérité d'une nouvelle distinction. Le demi de mêlée du Stade toulousain et capitaine du XV de France a été élu meilleur demi de mêlée d'Europe sur la dernière saison par l'EPCR (European Professional Club Rugby), dans le cadre d'un sondage pour établir l'équipe type de la Champions Cup. Le vote l'opposait à trois demis de mêlée : James Gibson-Park (Leinster), Nolann Le Garrec (Racing 92) et Faf de Klerk (Sale Sharks).

Âgé de 25 ans, Antoine Dupont a disputé cinq rencontres en Champions Cup la saison passée et inscrit trois essais. Il a notamment marqué les esprits par sa réussite lors de la séance de tirs au but en quart de finale remportée face au Munster.