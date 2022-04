Avez-vous été portés par votre envie de défendre encore votre titre ?

Oui, on savait que nous n’étions pas en ballottage favorable en venant ici, avec six points à rattraper. Mais on y croyait et on a bien démarré le match. La suite a été un peu plus compliquée jusqu’à cette fin heureuse. Sur l’état d’esprit du groupe, on a bien senti que personne n’avait envie de s’arrêter là aujourd’hui.

Pouvez-vous nous raconter l’action de votre essai décisif à cinq minutes du terme ?

On savait qu’à un de moins, c’était plus dur de défendre pour eux. On l’avait vu de notre côté le week-end dernier. On savait qu’en tenant le ballon, on aurait des opportunités. Surtout sur une fin de match où les organismes commencent à être fatigués. Il y a eu un premier surnombre sur l’extérieur où on a gagné trente mètres dans la défense. Puis on a joué simplement sur le retour. Quand on recule comme ça, c’est difficile de défendre. Et donc des portes se sont ouvertes. C’était bien de marquer sous les poteaux pour pouvoir transformer et être plus sereins sur la fin du match.

Ce devait être un grand moment pour vous d’aplatir ce ballon…

C’était pile ce qu’il nous fallait ! On ne réclamait pas un point de plus de toute façon… La fin est heureuse pour nous mais, honnêtement, on s’est rendu la tâche bien plus compliquée que ce qu’on aurait pu. On a fait beaucoup d’erreurs mais nous sommes contents.

Vous avez terminé le match à l’ouverture, avec une ligne de trois-quarts remodelée. Quelles ont été vos sensations ?

Avec six avants et deux trois-quarts sur le banc, on sait que ce sont des choses qui peuvent arriver, d’autant qu’on a eu un blessé tôt dans le match avec Matthis (Lebel) qui est sorti. Derrière, nous sommes tous polyvalents. Il faut savoir en jouer et cela ne s’est pas trop mal passé.

Comme la semaine dernière, cela vous a plutôt bien réussi de finir en numéro 10…

Oui, parce que, sur ces deux fins de match, on a été plutôt dominants, on a eu des ballons dans l’avancée. Forcément, quand tu joues à l’ouverture, c’est quand même plus plaisant.

Ce match peut-il servir de bascule dans votre saison ?

Je ne sais pas mais c’est important de gagner ces matchs de phase finale. Le week-end dernier, malgré le carton rouge, on a revu des choses qu’on n’avait pas vues depuis un moment dans notre équipe. Ce n’était pas parfait mais il y avait des intentions de jeu, des mecs qui avaient envie de se faire des passes, de jouer debout, de tenter des choses. On l’a fait encore sur ce match retour, pas toujours avec justesse. Mais le fait que ça paye va nous donner de la confiance et de la motivation. Ces dernières semaines de saison sont dures, autant physiquement que psychologiquement. Ce genre de victoire fait du bien.

Comment vous sentez-vous ? Vous avez beaucoup enchaîné avec le Tournoi des 6 Nations et le retour en club…

Oh, ça va (sourire). On fait un peu au jour le jour. Physiquement, ce sont évidemment les semaines les plus importantes de la saison. On a déjà joué je ne sais combien de matchs mais je me suis bien senti sur cette rencontre. Les autres qui ont joué le Tournoi aussi quand on voit le match qu’a fait Anthony (Jelonch), ou encore Thomas (Ramos) et Romain (Ntamack) qui ont répondu plus que présents. Tant mieux.

Champions Cup - À la suite d'une interception Romain N'tamack file inscrire le deuxième essai ToulousainIcon Sport

Le calendrier s’annonce encore chargé…

Oui mais quand on arrive à ces niveaux-là des compétitions… Elles sont tellement belles qu’on n’a pas envie de lâcher. On va tout faire pour bien figurer dans les deux, même si on a encore eu de la casse. Mais avec du turnover, des jeunes, des moins jeunes, la force d’un groupe se démontre dans ces moments-là.

Que vous inspire ce quart de finale au Munster ?

À ce niveau-là, on connaît tous nos adversaires et cela ne fait pas plus plaisir de tomber sur un plutôt que sur un autre. Celui-là, on le connaît de façon plus récente que d’autres. C’est encore un immense défi qui se présente devant nous. L’an dernier, on a réussi à gagner avec beaucoup de difficulté. C’est une équipe en confiance, qui a sorti Exeter, un autre gros.