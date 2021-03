Avez-vous pu couper un peu après la fin du Tournoi ?

J'ai eu mon dimanche de repos. On savait qu'en revenant, il y aurait des échéances très rapides. On n'a pas eu beaucoup de temps pour souffler mais nous y étions préparés. On passe de plus en plus de temps à la récupération. Puis avoir du repos de suite, ça ne serait pas un très bon signe.

L'excitation du match au Munster suffit à se remobiliser...

On s'entraîne tous les jours pour vivre ce genre de matchs. Tout le monde n'attend que ça dès le début de saison. L'intensité, physique et mentale, est exacerbée pendant ces périodes.

Comment percevez-vous cette affiche ?

Il y a un grand passé entre les deux clubs. On a tous des souvenirs de rencontres face au Munster, pas forcément heureux pour les Toulousains. Avec les séquences interminables que peuvent produire les Irlandais. C'est un face à face historique. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas la ferveur du public. Ça ajoute un supplément d'âme.

Peut-on parler d'opposition de cultures ?

Le jeu du Munster est comparable au style de jeu de l'Irlande. On l'a vu aussi avec l'équipe de France. Leurs caractéristiques sont très fortes et assez éloignées de notre philosophie et qui s'avèrent redoutablement efficaces. On a l'impression qu'ils ne font rien d'exceptionnel mais ils font tout bien. Au final, on les gagne pas souvent ou de très peu. On s'y habitue, on les connaît mais ça marche toujours.

Vous avez gagné en Ulster avec le Stade et à Dublin avec les Bleus. Les Munstermen vont vous attendre de pied ferme...

Oui, on sera attendus comme il faut. Ils sont loin d'avoir peur de nous, ils savent ce dont ils sont capables même s'ils nous respectent en tant qu'équipe. Les statistiques sont en leur faveur.

Le fait d'avoir gagné là-bas change-t-il la donne mentalement ?

On n'en a pas trop parlé mais peut-être qu'inconsciemment, ça peut donner plus de confiance dans la préparation du match et aussi sur le scénario, si l'on est mené au score, pour pouvoir revenir. C'est assez rare de gagner en Irlande et nous l'avons fait deux fois cette année.

Sentez-vous que l'équipe est affaiblie par les blessures ?

Quand on s'entraîne, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde chez les trois-quarts. Il manque du monde mais notre effectif est riche avec des jeunes qui nous côtoient. Il y a des absents mais ça ne doit pas être une excuse.

Sans Guitoune ou Huget, allez-vous être amené à assumer encore plus de responsabilités ?

C'est dans la continuité de ce que l'on fait depuis quelque temps même si c'est rassurant de pouvoir s'appuyer sur des gars d'expérience. On commence à avoir un peu de vécu, nous les jeunes. Il nous faut prendre les choses en main petit à petit, surtout si les vieux briscards ne sont pas là.

Quel bilan tirez-vous du Tournoi qui vient de s'achever ?

Si l'on regarde le bilan comptable, c'est évidemment positif avec cette deuxième place. Mais ce dernier match laisse un goût amer, surtout en perdant de cette façon. Je pense qu'on aura encore des regrets de finir sur cette seconde marche. On avait très bien commencé et il y a eu des surprises : les Gallois que l'on n'avait pas vu venir, les Anglais qui étaient en dents de scie et se sont réveillés contre nous. On continue d'apprendre, ça reste positif mais avec une frustration.

Et personnellement ?

C'est un peu à l'image de l'équipe. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait de mauvaises prestations mais je n'ai pas non plus le sentiment d'avoir donné le maximum du potentiel. Il y a toujours des regrets quand les résultats ne me satisfont pas.

Un dernier mot sur votre vis-à-vis samedi, Conor Murray ?

C'est un joueur hyper important de son équipe et de sa sélection. Il a une carrière assez incroyable avec plus de 90 sélections. C'est une des pièces maîtresses du Munster, on sait l'importance qu'il a dans ces matchs avec son expérience, son jeu au pied, sa présence en défense car il est assez costaud pour un 9. C'est plaisant de se mesurer à des joueurs de ce calibre.