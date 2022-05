8 essais pour le Leinsterman James Lowe

L’ailier du Leinster, James Lowe, mène actuellement le classement des meilleurs marqueurs de la Champions Cup 2021-2022, avec huit réalisations. Il devance deux numéros 8 et internationaux anglais, Sam Simmonds (Exeter) et Alex Dombrandt (Harlequins), auteurs de sept essais chacun. Les premiers "Français" sont loin. Les Racingmen Wenceslas Lauret, Juan Imhoff et Teddy Thomas ainsi que le Parisien Adrien Lapègue sont huitièmes ex æquo (4 essais).

65% de victoires pour La Rochelle en Champions Cup

Demi-finaliste pour la seconde fois en quatre campagnes de Champions Cup, le Stade rochelais présente un ratio de victoires digne des mastodontes historiques de la compétition. Avec 17 succès en 26 rencontres (1N, 8D), le club a la caravelle a remporté 65% de ses confrontations, depuis sa première participation en 2017. Soit presque autant que le Munster (67%), Toulouse (67%) et le Leinster (68%). En face, le Racing, déjà triple finaliste mais jamais sacré, affiche 56% de victoires (46 en 82 matches). Les deux adversaires en demie, encore invaincus cette saison en Champions Cup, partagent un point commun : ils inscrivent en moyenne 24 points par sortie européenne, depuis leurs débuts respectifs.

94 ballons joués pour Alldritt, porteur hors d’atteinte

Intenable Grégory Alldritt ! En six matches depuis le début de la compétition, le capitaine rochelais a joué 94 ballons à la main, soit au moins 30 de plus que n’importe quel autre joueur engagé en Champions Cup. Avec 601 mètres parcourus dont 115 en quart de finale contre Montpellier, le n°8 international pointe au quatrième rang de cet autre classement annexe. Deuxième au niveau des passes après contact (14) et des turnovers gagnés (8), Alldritt figure aussi dans le Top 10 des joueurs ayant battus le plus de défenseurs (19). Quant à son taux de réussite au plaquage, il dépasse 95%. Un ensemble de statistiques stratosphérique.