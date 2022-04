Il y a le talent, et la constance. A La Rochelle, cette alliance tourne à la banalité, au moins en ce qui concerne deux joueurs phares : Gregory Alldritt et Jonathan Danty. Les deux hommes ont débuté les trois manches de ce duel entre La Rochelle et Bordeaux. Chaque fois, ils ont crevé l’écran. Alldritt a joué trois fois 80 minutes, 240 minutes d’une incroyable intensité, aussi bien avec que sans ballon. C’est lui qui a fait basculer le match aller de Champions Cup en réussissant un grattage décisif devant ses poteaux alors que l’UBB faisait le siège de la ligne rochelaise. Samedi, il a encore fait étalage de sa force physique, mais les observateurs n’oublieront pas non plus sa passe après contact pour …. Jonathan Danty sur l’essai de Ihaia West en début de deuxième mi-temps. Un geste furtif parfaitement exécuté qui nous explique pourquoi ce joueur est en train de devenir un monument du rugby français. Il a marqué lui aussi son essai, lancé plein fer après un travail dans l’axe. On rappelle qu’il a commencé les cinq matchs du XV de France dans le Tournoi, et qu’il en a joué trois en intégralité. Les deux autres fois, il est sorti à la 70e et à la 65e. 375 minutes de rugby international à haute pression.

Grégory Alldritt vient inscrire le deuxième essai rochelais de la rencontre.Icon Sport

Jonathan Danty a encore crevé l’écran samedi à Deflandre face à l’UBB. Parmi les images qui resteront de ce match, cette percée monumentale, rectiligne et impériale qui lui permit de servir Tawera Kerr-Barlow à son intérieur pour un essai. On notera aussi qu’il s’est relevé du plaquage sans ballon de Maama Vaipulu à la 26eme, un choc très vigoureux qui valut un carton rouge au Bordelais. Visiblement, Jonathan Danty s’en est vite remis. A chaque levée de cet interminable Stade Rochelais-Bordeaux Bègles, il a fait la loi au milieu de terrain avec la puissance comme atout principal d’accord, ce don de casser les lignes et, on a cru le remarquer, cette façon de ne jamais jouer au pied. Il n’a pas joué l’intégralité des trois rencontres, mais son temps de jeu suffit à mesurer son importance : il a joué successivement, 70, 61 et 80 minutes. Et surtout, il a mis un autre phénomène au second plan (au moins pour le grand public).

Jusqu’à l’an passé, on parlait beaucoup de Levani Botia quand on parlait des as du Stade Rochelais. Maintenant, c’est le nom de Danty qui passe avant le sien. Le Fidjien n’a pas été titulaire face aux Bordelais, il n’ a joué successivement que dix, vingt et vingt-deux minutes. Quand on se souvient de la terreur qu’il inspirait il n’y a pas si longtemps à toutes les équipes adverses… En fait, on avait presque oublié que ce n’est que la première saison de Danty à La Rochelle tant il y a trouvé ses marques. Lui n’a joué que quatre matchs sur cinq du Tournoi, il était blessé à une cheville contre l’Irlande. Il s’était fait mal à la 58e face contre l’Italie lors du premier match. Pour les trois dernières rencontres, il a joué 80, 79 et 80 minutes. C’est dire si aussi bien en club qu’en sélection, son apport est jugé indispensable.