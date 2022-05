Neuf ans que la France n’avait pas eu autant de clubs encore engagés en demi-finales de Coupe d’Europe. Avec Toulouse, La Rochelle et le Racing 92 en Champions Cup, et le Toulon et Lyon en Challenge Cup, la saison européenne 2021-2022 semble déjà réussie. Elle ne le sera réellement qu’en cas de succès tricolore(s) dans l’une voire les deux compétitions. Dans l’histoire, ce n’est arrivé qu’à deux reprises (2021 et 1997), depuis la création de la Conférence Européenne en 1996, que des équipes de l’hexagone remportent la “grande” et la “petite” Coupe d’Europe la même année.

Ce “succès” sur la scène européenne peut s’expliquer par plusieurs facteurs liés les uns aux autres. D’une part, la France possède une jeune génération de rugbymen talentueux et travailleurs. Étant éparpillé dans plusieurs formations, surtout du top 6, les internationaux hissent leur équipe vers le haut et un cercle vertueux se crée. Les clubs possèdent donc un meilleur niveau, assez similaire les uns aux autres, et logiquement, c’est dans l’adversité qu’ils deviennent plus forts.

Outre cela, depuis bien longtemps, le standing des joueurs du XV du coq n'avait été aussi élevé. Avec cet effectif terrifiant, les Bleus ont dominé les débats lors du dernier Tournoi des 6 nations et ont réalisé le Grand Chelem, une première depuis 2010.

Grand Chelem 2022Icon Sport

En début de semaine, Garry Ringrose faisait justement, comme beaucoup d’autres, une corrélation entre le niveau des cadors du Top 14 et l'Équipe de France : “Trois clubs français en demi-finales de Champions Cup, ça montre vraiment la force du rugby français après leur victoire dans le Tournoi. Si on regarde le classement du Top 14, seulement sept points séparent le premier du septième. Ça illustre le degré de compétitivité du Top 14 et le standard du rugby qui est pratiqué en France chaque semaine. Les clubs en bénéficient bien sûr, on le voit lors des compétitions européennes. Chaque équipe est très dangereuse à jouer, de différente manière.”

Car effectivement, cette corrélation existe belle et bien, et se visualise clairement sur les dernières années. Mais est-ce les internationaux qui améliorent le niveau de leur formation ou l’inverse ? Certainement un peu des deux. Depuis 2017, le nombre d’équipes françaises ayant atteint les demi-finales des deux Coupe d’Europe n’a cessé de croître parallèlement aux résultats des Bleus lors des 6 Nations. Quand en 2017-2018, il n'y en avait que deux et que la France terminait à une triste cinquième place, en 2020-2021 ils étaient cinq, Toulouse avait remporté la Champions Cup, Toulon la Challenge Cup, et les hommes de Fabien Galthié échouaient à la deuxième place du Tournoi.

Avec cinq clubs encore engagés en demi-finale de Coupe d’Europe, la France, au sens large, pourrait bien remporter tous les trophées européens (Champions Cup, Challenge Cup et Tournoi des 6 Nations) sachant que les Bleus ont déjà réalisé le Grand Chelem en mars dernier. Cette prouesse, que l’on pourrait nommer “triptyque européen” n’a été réalisée qu’une seule fois dans l’histoire. C’était en 1997 et le XV du Coq avait fait le Grand Chelem, le CA Brive décrochait sa première et unique Coupe d’Europe, de même pour Bourgoin-Jallieu en Conférence Européenne.

Par Kelman Marti