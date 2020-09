Le score est de 8 à 3 pour les Français à la 39ème minute lorsque les Rouge et Noir décident d'accélérer. Après une succession de passes entre avants et trois-quarts, l'ailier sud-africain attrape la balle à l'entrée des 22 mètres. Crochet intérieur, reprise d'appuis et accélération fulgurante, Kolbe dépose tout le monde et s'en va aplatir derrière la ligne. Une action collective qui se termine par un éclair de génie, pour le plus grand bonheur des yeux.