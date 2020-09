Toulouse : Elstadt toujours plus incertain

Après un début d’entraînement sur le terrain annexe, Ugo Mola a convié son groupe sur la nouvelle pelouse d’Ernest-Wallon pour l’opposition du jour. Une belle séance, sous un fort soleil, où le patron toulousain du sportif a donné de la voix pour que ses joueurs travaillent particulièrement sur les passages au sol. Ugo Mola a voulu sensibiliser ses joueurs sur l’attitude du porteur de balle mais aussi sur celle des soutiens. La charnière Dupont-Ntamack a été particulièrement à l’aise tout comme les frères Arnold très en forme alors que le staff technique va devoir faire des choix forts pour la première fois de la saison à l’occasion du premier match amical à élimination directe face à l’Ulster en quart de finale de Coupe d’Europe ce dimanche.

Un match où la présence du troisième ligne sud-africain Rynhardt Elstadt devient de plus en plus hypothétique puisque, forfait face à La Rochelle en raison d’une lésion musculaire à un mollet, n’était toujours pas présent à l’entraînement en ce début de semaine. Le pilier Clément Castets n’était lui aussi pas officiellement forfait mais il n’était pas présent sur la pelouse et devait passer des examens ce mercredi pour voir l’évolution de sa blessure à l’épaule droite alors qu’il avait dû laisser sa place face à La Rochelle. Arthur Bonneval, Pierre Fouyssac et Antoine Miquel ne sont pas disponibles alors qu’Alexi Balès était présent à Ernest-Wallon mais il n’a pas participé à la séance collective et il devrait lui aussi patienter avant de retrouver la compétition. Enfin, Matthis Lebel, qui semblait avoir une belle carte à jouer pour ce quart de finale, a quitté l’entraînement avant la fin en raison d’un coup reçu à la pommette gauche, nécessitant quelques points. Reste à savoir s’il pourra postuler pour ce dimanche.

Les joueurs, en repos aujourd’hui, se retrouveront ce jeudi pour une journée continue avant de bénéficier d’une nouvelle journée de repos vendredi. Samedi, les Toulousains se retrouveront le matin pour la dernière séance de la semaine.