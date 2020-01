Mignoni : "On joue la grande Coupe d’Europe et je crois que certains ne l’ont pas encore compris"

1 minute et 20 secondes auront suffi à Pierre Mignoni pour faire part de sa frustration après la défaite de son équipe, et surtout pour faire passer un message suite au dernier match de Champions Cup. Alors que les murs du Matmut Stadium de Gerland ont tremblé après le match, l’entraineur a expliqué que cette défaite est "une déception. Je suis déçu parce que tu fais le job, pas tout le match, puis tu t’effondres. Je ne l’explique pas. Ça doit être de ma faute." Puis quand on lui fait remarquer que le banc n’avait surement pas apporté ce qu’il fallait, Pierre Mignoni s’est montré ferme. "Non ! Ils se regarderont. (…) La première mi-temps est très positive. Nous, quoi ! Quand on veut, on peut faire les choses. On joue la grande Coupe d’Europe et je crois que certains ne l’ont pas encore compris. C’est comme ça. On va travailler."