Les Lyonnais savaient que ce déplacement à Dublin était sans enjeu pour eux, et si Pierre Mignoni avait fait le choix d’injecter du sang neuf dans une équipe rajeunie, il pourra se satisfaire de l’attitude générale du groupe. Si le score semble au final lourd pour le LOU, il y aura eu une certaine envie et un bel état d’esprit de la part de Rhodaniens qui n’ont pas tenu sur la durée, trop indisciplinés pour rivaliser, à l’image des cartons contre Ethan Dumortier (32’), Felix Lambey (49’) et Xavier Mignot (64’).

La mêlée lyonnaise a aussi souffert, pour autant il y avait une envie de rivaliser et de résister. Lyon semble avoir retrouvé cet état d’esprit qui pourrait lui faire du bien pour la suite du Top 14, mais qui ne lui a pas permis de ramener quoi que ce soit d’Irlande ce dimanche. Certains éléments semblent également avoir marqué des points, à l’image de Virgile Bruni convaincant en 8 et auteur d’un essai sur intercepttion (22’), ou encore de Felix Lambey qui faisait son retour après un long protocole commotion.

Six essais pour les Irlandais !

Juste avant la pause, Hendrik Roodt a également scoré pour Lyon (38’), démontrant cette volonté de ne pas abandonner mais il s’agissait alors des derniers points lyonnais dans ce duel, dominé par un Leinster qui aura mis une période pour vraiment chasser tout suspens. Car Luke McGrath (1’), Scott Fardy (27’) et Josh van der Flier (46’) se sont vus refuser – logiquement – des essais après un recours à la video. Mais les hommes de Léo Cullen auront malgré tout réussi à scorer six fois.

Dave Keaney y est allé de son doublé en réceptionnant une transversale suite à une pénalité jouée rapidement (10’), puis sur un changement d’aile malgré un gourmand Ringrose (31’). Suite à un franchissement de son demi de mêlée, Josh van der Flier s’est illustré en force (14’) tandis que dans la continuité d’une mêlée, Max Deegan a pu ouvrir une brèche (54’). Sean Cronin s’est aussi montré décisif sur un ballon porté (65’) alors que Andrew Porter a, lui, bonifié une séquence de pick and go (72’).

Le vice-champion d’Europe en titre poursuit sa marche en avant et réalise un parcours quasi parfait avec une cinquième victoire et autant de rencontres, et un quatrième point de bonus. Le LOU va quant à lui tenter de terminer sa campagne européenne sur une bonne note, à Gerland, avec la venue de Northampton.