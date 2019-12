À 31 ans, Henry Chavancy va fêter sa 300e cape avec le Racing 92. Le capitaine francilien tentera de réaliser une belle performance pour gagner ce match contre les Ospreys afin de faire un pas de plus vers une qualification pour les phases finales de Champions Cup. Le centre fait partie des joueurs emblématiques du club, il n'a connu que le Racing dans sa carrière. En effet, il évolue sous les couleurs ciel et blanche depuis la catégorie benjamin. Il a débuté avec l'équipe professionnelle il y a déjà 12 ans, en 2007, et a tout connu.

Henry Chavancy a notamment été champion de France de Pro D2 en 2009 et champion de France de Top 14 en 2014. Le centre a aussi été à deux reprises finaliste de la coupe d'Europe en 2016 et 2018. Cette régularité à haut niveau lui a permis de goûter au niveau international. Il compte cinq sélections avec le XV de France.