Coupes d'Europe : les finales 2020 n'auront pas lieu à Marseille

Les finales de Coupes d'Europes n'auront pas lieu à Marseille cette année comme initialement prévu ! En raison de la pandémie de coronavirus, "le comité directeur de l’EPCR et le comité local d’organisation de Marseille se sont mis d’accord sur le fait qu’il n’y avait pas de garanties suffisantes en termes de sécurité pendant la crise sanitaire pour organiser des événements sportifs majeurs au Stade Vélodrome" détaille le communiqué de l'EPCR. L'instance européenne doit donc trouver et désigner une ou deux villes hôtes pour accueillir les deux finales qui doivent se dérouler le week-end des 16-17-18 octobre.

Quelle ville européenne se portera candidate pour accueillir des dizaines de milliers de supporters ? L'EPCR annonce d'ores et déjà "travailler avec ses ligues et fédérations actionnaires pour trouver un ou deux stade(s) de remplacement pour les deux finales". Les informations concernant ces matchs seront communiquées dès que possible par l'instance européenne.

Marseille en 2021, Londres en 2022

Par conséquent, Marseille et son Stade Vélodrome accueilleront les finales des compétitions européennes en 2021, le week-end des 21 et 22 mai, alors que celles-ci devaient se dérouler au Tottenham Hotspur Stadium. L'enceinte londonienne recevra finalement les finales de l'édition 2021-2022.

L'EPCR précise également que "les billets achetés pour les finales de cette saison seront valables pour les matchs de 2021, sans changement de catégorie ni de siège, et tous les détenteurs de billets seront contactés par email dans un délai de 48 heures avec des informations sur la manière d’obtenir un remboursement s’ils le souhaitent".

La France, qui n'a plus accueilli de finales européennes de rugby depuis 2016 (les finales avaient lieu au Groupama Stadium de Lyon), devra alors attendre une année de plus avant de voir les meilleurs joueurs européens s'affronter sur son sol.