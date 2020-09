Coupes d'Europe : Les arbitres des quarts connus avec Romain Poite pour Clermont - Racing

Le lendemain, l'Anglais Wayne Barnes arbitrera le quart de finale au Stadium entre Toulouse et l'Ulster. La confrontation entre les Bristol Bears et les Dragons sera dirigée par Mathieu Raynal, le samedi. Le lendemain, l'Irlandais Franck Murphy sera au sifflet de la rencontre au Stade Chaban - Delmas entre Bordeaux-Bègles et Edimbourg, son compatriote Andrew Brace ayant été désigné pour Toulon - Scarlets au Stade Félix Mayol. Enfin, l'ultime quart de Challenge Cup à Welford Road entre les Leicester Tigers et le Castres Olympique sera conduit par l'Ecossais Mike Adamson.