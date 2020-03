Si le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé samedi soir la fermeture "jusqu’à nouvel ordre" de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays", le monde du rugby ne doit pas oublier de plancher sur toutes les hypothèses, même les plus optimistes. C’est pourquoi l’hypothèse la plus heureuse fixée par la LNR concerne une reprise des compétitions fin avril. Cela même si le président Paul Goze a lui-même déclaré qu’il lui semblait "peu crédible que l’ensemble des mesures soient levées à ce moment-là. "

Reste que l’hypothèse de travail, de fait, existe. Et que dans ce cas de figure, l’objectif initial de jouer les demies et les finales du championnat aux dates prévues pourrait tant bien que mal être atteint. Mais à quel prix ? Plusieurs hypothèses existent, là encore… La plus évidente serait, en premier lieu, de disputer quatre à cinq matchs en semaine. Mais à l’heure actuelle, une autre solution semble tenir la corde, qui consisterait à voir les compétitions européennes pendant l’été, ce qui permettrait de récupérer pour le compte du championnat les dates des quarts, demies et finales.

"On étudie toutes les possibilités, nous a confié dans la soirée de samedi un proche du dossier. On s’est notamment aperçu que le stade Vélodrome de Marseille (où devaient se tenir les finales de Coupe d’Europe les 22 et 23 mai, N.D.L.R.) pouvait éventuellement être libre au mois de juillet. Mais ce n’est pour l’instant qu’une hypothèse de travail parmi bien d’autres… On ne pourra vraiment avancer que lorsqu’on en saura un peu plus au sujet de l’évolution de l’épidémie."

