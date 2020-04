Coupe d’Europe : les finales le 17 et 18 octobre prochain ?

Les quarts de finales pourraient être joués le weekend du 12 et 13 septembre, les demies quinze jours plus tard et les finales (de Challenge Cup et Champions Cup) les 17 et 18 octobre prochain.

Ces rencontres étaient programmées initialement le 23 et 23 mai à Marseille. Le Stade Vélodrome, selon l’EPCR, pourraient accueillir les finales en octobre, si les autorités permettaient à nouveau les rassemblements publics. Les phases finales pourraient aussi se jouer à huis clos. Il reste que la tenue des deux compétitions européennes est conditionne aux futurs calendriers des matchs internationaux et du Top 14.