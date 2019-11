Avec ce succès bonifié, le club londonien revient à hauteur du Racing et du Munster (5 points), qui s'affrontent en fin d'après-midi à Limerick. Les Sarries, renforcés par le retour de 4 de leurs 7 vice-champions du monde anglais (Mako Vunipola, Jamie George, George Kruis et Elliot Daly), ont inscrit six essais sous les yeux de leur leader Owen Farrell, présent en tribunes. L'ouvreur du XV de la Rose, battu en finale du Mondial par l'Afrique du Sud début novembre, était encore ménagé comme deux autres joueurs-clés du club et de la sélection anglaise, le deuxième ligne Maro Itoje et le troisième ligne Billy Vunipola.

Les Saracens doivent d'autant plus gérer leur effectif qu'ils ont accepté lundi le retrait de 35 points au classement du championnat anglais pour avoir contourné le règlement qui plafonne la masse salariale afin de mieux payer ces meilleurs joueurs. Pour l'entraîneur Mark McCall, la lutte pour éviter la rélégation de Premiership est devenue une priorité, devant la défense du titre en Coupe d'Europe. Une épreuve que les Anglais ont remportée trois fois sur les quatre dernières saisons.