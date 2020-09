"Ce match n'est absolument pas menacé à l'heure actuelle. Les joueurs vont être testés cette semaine mais, pour le moment, la rencontre n'est pas menacée", a assuré un porte-parole de l'EPCR à l'AFP, qui précise que les Toulousains bénéficieront d'une exemption de quatorzaine pour se rendre en Angleterre. La semaine dernière, le club de Castres avait été contraint de déclarer forfait pour son quart de finale de Challenge européen à Leicester en raison de quatre cas de Covid-19, dont trois joueurs, au sein de son effectif. Cette décision avait inquiété du côté de Toulouse, l'entraîneur Ugo Mola envisageant notamment de ne programmer aucun entraînement collectif cette semaine pour limiter les risques de contamination au sein de son effectif.

"S'il avait une grotte, Ugo nous y enfermerait. On fera quand même plus attention cette semaine-là que les autres", avait d'ailleurs plaisanté le demi de mêlée Antoine Dupont. En Top 14, trois cas positifs au sein d'un même club entraînent le report du match. Dans les compétitions continentales, l'EPCR exige, avant chaque match, un certificat mentionnant les résultats des tests pour chaque joueur et membre du personnel. Le club doit également être en mesure de fournir des informations de suivi et de traçabilité, dans les moindres détails, explique l'instance.