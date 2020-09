Statistiques équipes

Le Leinster et le Stade Toulousain peuvent entrer dans l'histoire

Les deux équipes, qui vont recevoir respectivement les Saracens et l'Ulster, sont encore en course pour remporter un 5ème titre européen. Du jamais vu dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Le dernier titre européen des Toulousains remonte à 2010, avec une victoire contre le Biarritz Olympique. Le Leinster, finaliste malheureux la saison dernière, a remporté son dernier titre européen en 2018 contre le Racing 92.

Le Leinster, meilleure attaque de cette édition

En phase de poule, le Leinster n'a pas laissé de place au suspense. Les Irlandais ont fini leaders de leur groupe avec 6 victoires, dont 4 avec le bonus offensif. En inscrivant 28 essais, ils sont logiquement la meilleure attaque de cette édition 2019/2020. Leur ailier Garry Ringrose est pour le moment le meilleur marqueur de la compétition avec 6 essais, à égalité avec Teddy Thomas (Racing 92) et Sam Simmonds (Exeter Chiefs).

Garry Ringrose (Leinster)Icon Sport

Une qualification historique pour Exeter ?

Parmi les 8 équipes encore engagées dans la compétition, Exeter est la seule à n'avoir jamais disputé une demi-finale de Champions Cup. Nouveau venu dans le gratin européen, le club anglais n'a participé qu'à 4 éditions de Coupe d'Europe, pour une seule qualification en quart de finale en 2016 et une défaite contre les Wasps, 24-25.

L'incroyable longévité des Saracens

Pour la neuvième année consécutive, les Saracens joueront un quart de finale de Champions Cup. Le club anglais a remporté 3 fois la coupe d'Europe en l'espace de 4 ans (2016,2017 et 2019).

Champions Cup - Les Saracens victorieux de la compétition l'an passé.Icon Sport

Seulement 22 victoires à l'extérieur

Depuis la création de la Coupe d'Europe de rugby, il y a eu 92 quarts de finale disputés. On compte à ce jour un total de 70 victoires à domicile et 22 victoires à l'extérieur. L'an dernier, le Stade Toulousain et le Munster avaient réussi cet exploit.

Statistiques individuelles

Au milieu des performances collectives, quelques joueurs se démarquent. Ainsi, le demi de mêlée de l'Ulster John Cooney et le centre du Racing 92 Virimi Vakatawa apparaissent dans plusieurs catégories statistiques.

Meilleur marqueur

1-Garry Ringrose (Leinster), Sam Simmonds (Exeter Chiefs), Teddy Thomas (Racing 92) : 6 essais

2- Alivereti Raka, George Moala (ASM Clermont Auvergne), Romain N'tamack (Stade Toulousain), John Cooney (Ulster) : 5 essais

3- Hame Faiva (Benetton Rugby), Virimi Vakatawa (Racing 92) : 4 essais

Meilleur réalisateur

1- John Cooney (Ulster Rugby) : 71 points

2- Dan Biaggar (Northampton Saints) : 68 points

3- Thomas Ramos (Stade Toulousain) : 61 points

Courses ballon en main

1- CJ Stander (Munster Rugby) : 120

2- Marcell Coetze (Ulster Rugby) : 96

3- Thomas Ramos (Stade Toulousain) : 80

Franchissements

1- Ollie Thorley (Gloucester Rugby), Virimi Vakatawa et Teddy Thomas (Racing 92) : 14

2- Louis Rees-Zammit (Gloucester Rugby), Juan Imhoff (Racing 92) : 13

3- George Moala (ASM Clermont Auvergne), James Lowe (Leinster Rugby) : 11

Défenseurs battus

1- Virimi Vakatawa (Racing 92) : 39

2- George Moala (ASM Clermont Auvergne) : 27

3- Jordan Larmour (Leinster Rugby), Lewis Ludlam (Nortampton Saints), Taqele Naiyaravoro (Northampton Saints) : 26

Par Alexis Plisson