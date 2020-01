Portés par un paquet d'avants irréprochable, les joueurs d'Ugo Mola ont fait preuve de maîtrise et d'une grosse occupation face à une province irlandaise impuissante. Jerome Kaino (20e), Julien Marchand (38e) et Pita Ahki (45e) au retour des vestiaires ont inscrit les trois essais stadistes. Avec 22 points au classement, Toulouse valide son billet pour les phases finales. Les champions de France en titre peuvent même légitimement rêver d'un quart à domicile.

La Champions Cup comme thérapie. Malmené en Top 14 ces deux dernières semaines, le Stade Toulousain a confirmé, ce samedi, son amour de la scène continentale. Le club le plus victorieux à l’extérieur de l’histoire de la Coupe d’Europe a encore frappé. Face au Connacht, éliminé de la course à la qualification et privé de nombreux éléments, les « Rouge et Noir » ont fait preuve de sérieux.

Pack monstrueux, défense généreuse : Les Toulousains ont dompté Galway

Dans des conditions toujours aussi particulières et difficiles sur la pelouse du Galway Sportsground, il fallait, cet après-midi être armé d’un pack costaud, conquérant et généreux. Dans le sillage de Jerome Kaino et Julien Marchand, marqueurs, et surtout de Charlie Faumuina, élu homme du match, les Stadistes ont fait preuve d’une activité démentielle sur chaque zone d’affrontements.