Le match face à l'Ulster, qui devait originellement se tenir au Stadium de Toulouse le dimanche 20 septembre, ne nécessite plus un si grand écrin au vu de la situation sanitaire actuelle. La jauge de 5000 spectateurs oblige aussi les Toulousains à revoir leur mode d'attribution des places. Les 5000 billets seront remis à la vente. Un e-mail a été envoyé aux personnes ayant déjà acheté leur place afin de leur proposer un remboursement. Tous les abonnés du club ont été sondés pour connaître leur disponibilité le jour du match et 1800 places ont ainsi « pu être volontairement libérées par les abonnés et les partenaires » dixit Didier Lacroix. Ces derniers resteront prioritaires dans l'attribution des places. Le président du Stade toulousain espère « une meilleure situation à partir du 1er octobre ».