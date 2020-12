Lundi soir, au cœur de la Cité de l'Espace à Toulouse, le quadruple champion d’Europe a présenté son nouveau maillot pour la saison 2020-2021 de Champions Cup. Un événement à la fois novateur et original puisqu’il est né d’un partenariat avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et surtout qu’il est le fruit d’une étroite collaboration avec l’astronaute Thomas Pesquet, lequel s’est inspiré de sa première mission dans l’espace nommée "Proxima". Lors de cette aventure qui lui a offert une renommée internationale, il avait notamment emporté un ballon du Stade toulousain, lui qui a fait ses études dans la Ville rose et y est resté très attaché. Depuis, il est devenu ambassadeur du club. "Quelque part, il nous avait emmené dans l’espace avec lui, explique le président Didier Lacroix. Notre idée était : que peut-on faire de plus ensemble ? Avec sa simplicité et sa gentillesse, il a réfléchi avec nous pour élaborer ce maillot. La symbolique est forte, autant que l’envie de s’inscrire dans l’histoire. J’espère que le résultat sportif sera à la hauteur de cette tunique." Un message pour son manager Ugo Mola, lequel a souligné les liens entretenus entre son groupe et Thomas Pesquet : "Avec son sens du partage, il a beaucoup échangé avec l’ensemble de notre staff, médical ou sportif. De nombreux paramètres nous intéressent chez lui. Puis les sportifs de haut niveau sont attirés par ce qui représente l’excellence. En l’occurrence, Thomas caractérise l’excellence, et la préparation qui va avec."

Lacroix : "Rappeler l’histoire du Stade toulousain"

Quelques jours avant d’entamer sa campagne européenne, vendredi soir sur le terrain de l’Ulster, Toulouse a ainsi dévoilé le design de ce nouveau maillot, qui reprend les lignes des combinaisons spatiales habillant les astronautes et comporte de multiples détails rappelant la mission de Thomas Pesquet. Ce dernier, qui en prépare actuellement une autre ("Alpha"), s’est exprimé depuis Houston : "Je suis très honoré de l’hommage que le Stade toulousain rend à ma première mission spatiale à travers ce maillot très spécial. Cette collaboration m’a permis de se faire rencontre deux univers qui me sont chers : le spatial et le rugby."

Un logo singulier a aussi été placé sur cette tunique avec l’inscription de l’ESA dessus, ainsi que quatre étoiles en référence aux titres du club dans la compétition, si particulière à Ernest-Wallon. Sur le col, il est également inscrit "à la conquête des étoiles". "Cette initiative est une manière de recontextualiser les choses et de rappeler l’histoire du Stade toulousain, note Lacroix. Les joueurs actuels, le temps qu’ils portent ce maillot, doivent le faire pour ceux qui l’ont porté avant et ont la mission de transmettre pour ceux qui le porteront après. En Coupe d’Europe plus particulièrement, puisque nous avons gagné le premier titre et que nous sommes co-détenteurs du plus grand nombre de titres. C’est un objectif à part entière, pas plus que l’an dernier ou l’an prochain. Ce maillot va nous permettre d’insister sur la relation qui existe entre le club et cette compétition, et aussi sur ce désir absolu d’être le plus rapidement possible le premier, et non le premier ex æquo, détenteur de titres européens."

Le Stade toulousain ne pourra toutefois pas porter ce nouveau maillot dès vendredi soir. En effet, les joueurs de l'Ulster évoluent dans les mêmes couleurs et, malgré la demande du club français, la province de Belfast n’a pas accepté de laisser cette primeur à ses adversaires. Du coup, le dernier champion de France étrennera cette tunique le 20 décembre prochain à domicile face à Exeter, le champion d’Europe en titre.