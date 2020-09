Le Stade Toulousain n'a vraiment pas fait de détail ce dimanche face à l'Ulster (36-8) en quart de finale de Champions Cup. Ultra-dominateurs à peu près partout, les Haut-Garonnais ont planté pas moins de cinq essais dont un doublé de Kolbe pour s'offrir une demi-finale européenne dans une semaine.

Ugo Mola était inquiet avant ce premier tour des phases finales européennes, le grand objectif de ce début de saison pour les Toulousains. Déjà car l'Ulster avait réalisé une bonne phase de poule (même si c'était il y a huit mois) et une finale de Pro 14 la semaine dernière. La province irlandaise était même le poil à gratter du club dans la compétition avec une dernière confrontation ponctuée par un succès 23-25. Heureusement pour le manager haut-garonnais, il n'aura fallu que 3 minutes de jeu pour voir le premier essai de Cheslin Kolbe après une longue et superbe séquence collective qui a donné le ton d'entrée. Toulouse a vraiment impulsé le rythme du premier acte mais n'a pas été récompensé immédiatement avec trois échecs au pied de Ramos (8 points laissés en route). Il aura fallu un changement de crampons au buteur toulousain pour régler la mire et un nouvel essai du funambule sud-africain (38e), qui a violemment enrhumé Jacob Stockdale d'un crochet intérieur, pour faire gonfler logiquement le score. Un véritable Kolbe show mais seulement 15-3 à la mi-temps malgré 70% de possession et autant d'occupation pour le Stade Toulousain.

Toulouse en balade

Au retour des vestiaires, il y a forcément eu une réaction irlandaise mais de courte durée. D'abord, Antoine Dupont a claqué la révolte des Ulstermen après une percée de Guitoune (49e) pour un troisième essai de 50m. Puis les Toulousains ont vraiment tué la partie grâce à une énorme défense et une écœurante domination au sol. Intenable au centre de l'attaque (et de la défense) haut-garonnaise, Pita Ahki allait de son essai après un jeu au pied rasant pour lui même (61e) puis Ramos profitait à son tour d'un franchissement de Guitoune pour passer la barre des trente points (36-8, 68e).Toulouse a même terminé le match à 14 contre 15 après la sortie du centre international sur crampe. De quoi ouvrir un intervalle en bout de ligne et permettre à Lowry d'envoyé Cooney dans l'en-but avec un joli jeu au pied décroisé (71e).

La seule vraie fulgurance irlandaise mais pour l'honneur tant l'Ulster n'a rien pu faire ce dimanche face à une machine toulousaine parfaitement huilée (36-8). Avec cinq essais et un rythme effréné, Toulouse a été sans pitié pour ses visiteurs du jour et affrontera Exeter ou Northampton la semaine prochaine en demi-finale de Champions Cup.