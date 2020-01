Et dans les dernières minutes et arrêts de jeu de ce match intense et riche de sept essais, Toulouse a campé sur les cinq mètres de Gloucester pour tenter de marquer cet essai qui lui aurait assuré une voie royale avec réceptions (de Northampton) en quarts et en demie. Mais malgré leur énorme domination toute la partie durant en mêlée fermée, les Rouge et Noir n’ont pas sur marquer.

Toutefois, l’essentiel du travail a été fait avant. Malgré le premier essai de Gloucester et la volonté de jouer et de ne pas prendre les points des Anglais, les Haut-Garonnais ne se sont pas affolés. Ils ont su récupérer la possession dans les pas de leur conquête royale et marquer les essais qui les ont tout le temps vu mener au score (et 21-14 à la pause). Avec cinq essais inscrits au total, les coéquipiers de Kaino ont aussi récupéré un bonus offensif ne faisant que valider leur future réception en quarts de finale au Stadium contre les Irlandais de l’Ulster le weekend des 4 et 5 avril.

Aldegheri, la tuile ?

Les hommes d’Ugo Mola achèvent donc cette phase préliminaire avec un historique 6/6 (autant de matches remportés que joués). Seule ombre au tableau, en sus d’une potentielle demie à domicile non validée : les blessures. Faumuina a d’abord quitté ses coéquipiers pour une blessure dont la gravité devra être renseignée par le staff médical. Mais plus grave et plus triste, son remplaçant, Dorian Aldegheri est lui aussi sorti. En pleurs. Touché au genou après qu’un joueur anglais lui soit tombé dessus sans le vouloir, le droitier pourrait voir ses ligaments du genou touchés, craignant une mauvaise nouvelle pour lui qui devait rejoindre l’équipe de France dès demain avec la liste des 42.

Champions Cup - Dorian Aldegheri (Toulouse) sort sur blessure contre GloucesterMidi Olympique

En course pour les phases finales du Top 14 et qualifié pour celles de la Champions Cup, les temps de passage du champion de France en titre sont bons. Et le stade Ernest-Wallon à guichets fermés ce dimanche n’a pas fini de frémir.