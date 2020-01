Alors que Lyon était éliminé avant le coup d’envoi, les Français ont joué le jeu, tout en préparant la suite en Top 14. Au final, les Anglais peuvent encore espérer se qualifier et attendent les résultats des autres matches de poules.

L’apprentissage est terminé pour le LOU avec peu d’expérience encore en Champions Cup. Les Lyonnais n’ont pas réussi à arracher une 2e victoire en Coupe d’Europe face à un grand habitué de l’épreuve qui espère disputer un 9e quart de finale continental de son histoire. Pourtant, l'engagement aura été total, voire trop parfois, avec de l’indiscipline sanctionnée dans le premier acte.

Avec les essais Gill, Lambey ou Ngatai, les Français ont joué le jeu de la course à la qualification, proposant une belle opposition et menant au score jusqu’à la 72e minute. Malgré la défaite, c’est encore une nouvelle marche dans cet escalier d’expérience européenne qui permettra peut-être un jour au LOU de se qualifier pour les phases finales. En attendant, il s’agira d’oublier l’Europe pour les Rhône-Alpins qui en recevant Toulon dans une semaine, aura un menu copieux en Top 14.

A la fin, ce sont les Anglais qui gagnent

Les Saints, eux, ont été pris en de nombreuses occasions par les hommes de Mignoni, dans les pas d’un capitaine Ngatai marqueur et aussi désigné homme du match. Pour autant, les Anglais ont à chaque fois su réagir dans les pas de Reinach le champion du monde sud-af ou avec le pied de Biggar. Ils ont même écrasé la concurrence dans le dernier quart d’heure, sachant marquer les essais (Furbank et Fish) et les points qui les ont vu passer devant au score pour ne plus perdre. Et même gagner avec le bonus et donc 5 points.

Il y aura eu quelques maladresses dans les deux camps mais surtout beaucoup d’intensité et d’intentions. Et à la fin, ce sont les Anglais qui gagnent.