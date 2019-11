Rugbyrama : Romain, quelle est votre analyse de cette défaite ?

Romain Sazy : Il faut féliciter Exeter qui a fait le match parfait à l’extérieur. Sur chaque incursion ils ont marqué. Il y a beaucoup de frustration car on sent qu’on est pas loin sur cette première mi-temps, on les accroche. Après en face, ça joue bien, dans le bon rythme, c’est une très très grosse équipe.

La différence ce soir, c’est peut-être aussi le réalisme ?

RS : ils sont rentrés dans notre camp, ils ont scoré. En plus on leur donne quelques points. Sur l’ensemble du match pour moi le score il est trop lourd même si on a senti qu’ils étaient plus forts que nous.

Pratiquement 20 ballons perdus ce soir. Avez-vous légèrement sur-joué ?

RS : sur-joué je ne sais pas il faudra le revoir à la vidéo mais 18 ballons ballons perdus, en top 14 c’est trop, mais en Champions Cup c’est injouable. C’est récurrent, ça fait plusieurs week-ends qu’on tombe beaucoup de ballons, donc c’est une chose à vite rectifier sinon on va s’embêter.

Pourtant, vous revenez bien en début de seconde période avec un essai de Geoffrey Doumayrou qui arrive assez vite...

RS : on avait dit qu’il fallait marquer les premiers pour arriver à les faire douter. Après on reprend un essai juste derrière donc ils n’ont pas douté très longtemps.

Est-ce une défaite qui pourrait marquer les esprits dans votre saison ?

RS : pas du tout. Sur certaines actions nous nous sommes retrouvés, tout n’est pas à jeter. En première mi temps on ne score pas mais on rentre régulièrement dans les 22 mètres. L’échec il est là, c’est qu’on aurait dû scorer. Ce manque de précision nous coûte le match.

C’est une formation très organisée, qui arrive à retarder les ballons dans les regroupements et très opportuniste. Vous avez été surpris par leur niveau ?

RS : les coachs avaient fait une analyse assez précise et ces dernières années, Exeter joue toujours le tableau final. C’est une équipe ultra précise, très solide, et ça n’a pas démenti ce soir. C’est bien ce qu’on avait vu.

Ce n’est qu’une histoire de détails ou existe-il une grande différence de niveau entre les deux équipes ?

RS : c’est difficile. Tu sens que tu peux les faire douter mais le manque de précision à ce niveau-là, ça ne pardonne pas.

L’interception de Slade est le tournant du match pour vous ?

RS : après l’interception, on est à plus de deux marques donc c’est compliqué. L’attitude des mecs est bonne, on n’a pas lâché. Il faut garder les bonnes séquences en tête mais il y a pas mal de choses à rectifier et à bosser rapidement.

Par Paul Arnould.