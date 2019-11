Pour ceux qui doutaient encore du génie offensif de Finn Russell, l’Écossais a fait samedi étalage de tout son talent. D’abord, il s’est offert un essai en solitaire (19e). Servi aux 22 mètres par Iribaren, l’ouvreur faisait parler toute sa classe en jouant un petit ballon au pied, petit pont sur Scannell au passage, avant de le ramasser et filer à l’essai. En début de seconde période, c’est encore lui qui déchirait la défense du Munster pour offrir une passe décisive à Imhoff. Une performance qui se remarque aussi en chiffre. Il réalise 25 passes, 13 courses, casse deux plaquages et élimine encore 3 adversaires, pour un total de 53 mètres gagnés balle en main. La 3e meilleure progression côté Racing derrière Teddy Thomas et Simon Zebo. De plus cette preformance, il ne la réalise pas n'importe où, mais l'antre de Thomond Park. L'Ecossais a porté l'étandard tricolore, tout proche d'imiter l'exploit Clermontois qui en 2014, devenait le premier club français à s'imposer au Munster. Sur twitter, Vincent Etcheto, jamais avare de compliment en direction des purs attaquants, s’est enflammé !