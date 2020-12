Northampton – Bordeaux-Bègles

Les Saints sont en difficulté depuis le début de la saison avec trois défaites en autant de matchs. Actuellement derniers de Premiership avec deux petits points, les joueurs de Northampton semblent être loin du niveau qu’ils avaient l’année dernière lorsqu’ils avaient atteint les quarts de finale. Bordeaux-Bègles, précédent demi-finaliste de la Challenge Cup, espère réussir cette édition de la Champions Cup. C’est seulement la troisième fois que l’UBB dispute cette compétition après 2015-2016 et 2016-2017. Les hommes de Christophe Urios espèrent entamer cette compétition de la meilleure des manières.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2465 vote(s) Northampton Match nul Bordeaux

Notre pronostic : Victoire de Bordeaux-Bègles.

Ulster – Toulouse

Retrouvailles entre les deux équipes qui s’étaient affrontées en septembre dernier lors du quart de finale de la Champions Cup. Toulouse s’était alors imposé mais cette fois la rencontre se disputera sur la pelouse irlandaise et le Stade toulousain aura fort à faire pour vaincre une équipe de l’Ulster en pleine confiance depuis la reprise du Pro 14. En effet, les Irlandais sont invaincus en huit rencontres cette saison et sont leaders de leur championnat. En face, les hommes d’Ugo Mola montent en puissance et ils savent qu’avec ce nouveau format de compétition, il faudra rapidement être performant à l’extérieur pour garder l’espoir d’une qualification.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2637 vote(s) Ulster Match nul Toulouse

Notre pronostic : Victoire de l’Ulster, bonus défensif pour Toulouse.

Bristol – Clermont

Une rencontre choc en terre anglaise entre Bristol, nouvelle force européenne qui a gagné la dernière édition de la Challenge Cup et Clermont, habitué aux grandes performances dans cette compétition et qui est en forme depuis le début du championnat même si les joueurs de Franck Azéma viennent de s’incliner sur leur pelouse face à Montpellier le week-end dernier. Encore une fois, Clermont devra rapidement être performant avec ce nouveau format de compétition mais ce déplacement pour commencer cette Champions Cup est loin d’être un cadeau, même s’il manquera la star Semi Radradra du côté de Bristol.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2428 vote(s) Bristol Match nul Clermont

Notre pronostic : Victoire de Bristol.

Toulon – Sale

Après la défaite en finale de Challenge Cup, le RCT est de retour dans la grande coupe d’Europe. Une compétition qui a construit la légende des Varois notamment dans les dix dernières années. Les Toulonnais affronteront une équipe piège qui est actuellement troisième de Premiership avec deux victoires et une défaite et surtout qui se déplacera à Mayol sans complexe dans le but de créer la surprise.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2192 vote(s) Toulon Match nul Sale

Notre pronostic : Victoire avec bonus offensif de Toulon.

Montpellier – Leinster

Vainqueur de Clermont la semaine dernière, Montpellier comment à reprendre du poil de la bête en championnat après un début de saison très difficile. Une victoire qui fait le plus grand bien aux hommes de Xavier Garbajosa avant de début cette campagne européenne où le MHR n’aura rien à perdre. En face, l’adversaire sera redoutable. Le Leinster, précédent quart de finaliste et habitué aux phases finales de coupe d’Europe viendra chercher une première victoire dans cette compétition où il faudra débuter pied au plancher pour ne pas rater la qualification.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2179 vote(s) Montpellier Match nul Leinster

Notre pronostic : Victoire du Leinster sur la pelouse du GGL Stadium.

Edimbourg – La Rochelle

Les leaders du Top 14 se déplacent en Écosse sur la pelouse de Murrayfield pour affronter une équipe d’Edimbourg en difficulté depuis le début de la saison en Pro 14 avec seulement deux victoires en sept rencontres. Les dynamiques des deux équipes semblent être opposées mais il faudra se méfier des Écossais qui seront forcément revanchards. Pour La Rochelle, il faudra saisir sa chance directement pour parfaitement commencer cette Champions Cup.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2145 vote(s) Edimbourg Match nul La Rochelle

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle à l’extérieur.

Lyon – Gloucester

En douze matchs de Champions Cup, Lyon n’en a gagné qu’un seul. Avec des objectifs ambitieux, les Lyonnais veulent faire mentir cette statistique et ainsi s’imposer pour la première fois de leur histoire contre une équipe britannique dans cette grande coupe d’Europe. Avec l’effectif du LOU, il semble que les joueurs de Pierre Mignoni aient les moyens de s’imposer dimanche même si Gloucester reste un adversaire redoutable malgré les nombreuses blessures qui composent l’effectif des Cherry and White.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1970 vote(s) Lyon Match nul Gloucester

Notre pronostic : Victoire de Lyon.

Racing 92 – Connacht

Quel est votre pronostic ? Sondage 1922 vote(s) Racing 92 Match nul Connacht

Notre pronostic : Victoire bonifiée du Racing 92.