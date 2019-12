Racing 92 – Ospreys

Vendredi soir à 20h45, le Racing va avoir l'occasion de prendre le large dans cette poule 4 et donc de mettre un pied en phases finale. Il serait donc préférable que le Racing profite de cette réception pour marquer les 4 essais significatif du bonus offensif. En cas de victoire bonifiée, les Parisiens prendraient provisoirement six points d'avance sur le Munster.

Notre pronostic : Victoire bonifiée du Racing.

Benetton - Lyon

L'occasion de revenir dans la course à la qualification est-elle trop belle pour le LOU ? Samedi à 13h45, ils vont avoir la chance de confirmer leur belle victoire bonifiée de la semaine dernière. Mais attention, le LOU va affronté une équipe de Trévise totalement libérée, car elle n'a plus aucune pression concernant la qualification.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Lyon.

Montpellier -Toulouse

Samedi à 16h, Montpellier va jouer dans l'espoir de s'emparer de la 2e place de la poule 5, en croisant les doigts pour que Gloucester chute contre le Connacht à l'extérieur. Mais pour cela, les Héraultais vont devoir se frotter à un Stade Toulousain 1er de sa poule et sûre de ses forces. Montpellier va devoir réaliser un match propre, cohérent, être agressif tout en restant discipliné. Avec un carton rouge et deux jaunes depuis le début de la compétition, c'est clairement leur talon d’Achille.

Notre pronostic : Victoire de Toulouse, bonus défensif pour Montpellier.

Glasgow – La Rochelle

Glasgow aura une chance de se rapprocher de la qualification samedi soir à 18h15 face à un Stade Rochelais remanié qui n'a plus rien à jouer sur la scène européenne. En revanche, il faudra que les écossais se méfie de leur adversaire, car il y a de grandes chances qu'ils affrontent des joueurs avec peu de temps de jeu et qui auront la volonté de prouver qu'ils méritent de jouer plus fréquemment.

Notre pronostic : Victoire de Glasgow.

Clermont – Bath

Dimanche à 16h15, Clermont va affronter les Anglais de Bath pour faire un pas vers la qualifications. Clermont devra faire un match aussi solide que la semaine dernière pour une nouvelle fois s'imposer. Clermont doit, en plus de sa victoire, espérer un succès des Harlequins pour quasiment s'assurer d'un quart de finale à domicile. Ils vont sans aucun doute bénéficié du soutien de leur public du stade Marcel-Michelin pour les aider à obtenir cette précieuse victoire.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Clermont.