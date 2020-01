Les matchs s’enchainent et les blessures aussi pour le LOU… Après avoir perdu l’ouvreur Pato Fernandez (déchirure grand pectoral) et le centre Pierre-Louis Barassi (fracture pommette) à Agen, puis Killian Geraci (coup sur un genou) et Thibaut Regard (entorse cheville) au Leinster, la défaite contre Northampton s’est soldée par deux nouvelles blessures. Tout d’abord celle du centre Josua Tuisova, victime d’une contusion à pied en début de seconde période, puis la blessure de l’ailier Noa Nakaitaci, victime quant à lui d’une entorse à un genou en fin de rencontre et qui a de suite pris la direction de l’hôpital pour des examens complémentaires.