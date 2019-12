Bath – Clermont

L'ASM espère retrouver le chemin de la victoire contre Bath après sa défaite lors de la deuxième journée contre l'Ulster. De son côté, avec déjà deux défaites, Bath n'a plus le droit à l'erreur s'il veut toujours se qualifier pour les phases finales. Amputé de Damian Penaud et de Wesley Fofana, Clermont n'aura pas la partie facile au Receration Ground.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3207 vote(s) Bath Match nul Clermont

Notre pronostic : victoire de Bath, bonus défensif pour Clermont.

Lyon – Benetton

Et si le neuvième match en Champions Cup était enfin le bon pour le LOU ? C'est en tout cas une belle opportunité pour les Lyonnais contre les Italiens de Trévise. Les deux équipes seront à la recherche de leur première victoire dans cette poule. Une défaite sera synonyme d'élimination dans cette compétition.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2737 vote(s) Lyon Match nul Benetton

Notre pronostic : victoire de Lyon.

La Rochelle – Glasgow

Les Maritimes sont à la recherche d'une victoire dans cette compétition. Même si la Champions Cup n'est plus une priorité pour le club, les joueurs ne voudront pas s'incliner une nouvelle fois à Marcel-Deflandre. De son côté, Glasgow, qui a aussi besoin d'une victoire pour continuer à espérer, va tout mettre en œuvre pour jouer un mauvais tour aux Rochelais.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2840 vote(s) La Rochelle Match nul Glasgow

Notre pronostic : victoire de La Rochelle, bonus défensif pour Glasgow.

Ospreys – Racing 92

Tous les signaux sont au vert pour les Racingmen en Champions Cup. Avec la première place et une victoire et un match nul en deux matches, le départ est quasi-idéal. Au contraire, les Gallois sont sans point et une nouvelle défaite les élimineraient de la compétition. Le Racing 92 pourra compter sur un Virimi Vakatawa intenable depuis son retour après la Coupe du monde.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2792 vote(s) Ospreys Match nul Racing 92

Notre pronostic : victoire du Racing 92 avec bonus offensif.

Toulouse – Montpellier

Un duel franco-français très alléchant pour cette troisième journée de Champions Cup. Les Toulousains à domicile, vont vouloir conserver leur invincibilité dans cette compétition et creuser l'écart en vu d'une qualification en première place. Montpellier va devoir créer l'exploit à Ernest-Wallon pour revenir à hauteur des Hauts-Garonnais dans la poule.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3010 vote(s) Toulouse Match nul Montpellier

Notre pronostic : victoire de Toulouse.