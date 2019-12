Rugbyrama : Louis, vous avez eu du mal à rentrer dans ce match ?

Louis Picamoles : Non je ne dirai pas qu’on a eu du mal à y entrer mais plutôt à y rester. On perd rapidement le fil, on rend énormément de ballons au Stade Toulousain, on est moins efficace dans notre circulation de balle et on perd les duels. Avec les conditions du jour, quand tu commences à subir, ça devient délicat de mettre ton jeu en place. Et c’est d’autant plus compliqué que quand on avait le ballon, on ne voulait pas le garder.

Vous êtes déçus de votre performance ?

L.P : Oui forcément puisqu’on avait pas pensé subir comme ça ce soir. On a notamment manqué cruellement d’agressivité, alors qu’à l’inverse Toulouse a été plus présent, plus propre que nous, que ce soit en conquête ou dans le jeu au sol.

Vous aviez bien préparé cette rencontre ?

L.P : On a peut-être eu un peu de mal à s’y mettre en début de semaine, mais j’ai trouvé le groupe concerné les jours précédants le match.

Quelles sont les attentes du MHR pour la suite de la compétition ?

L.P : On ne va pas se cacher que ca va maintenant être très compliqué d’espérer quoi que ce soit. Avec deux défaites et aucun bonus défensif, c’est forcément difficile. Maintenant, on a plus rien à perdre, donc à nous de réagir en équipe la semaine prochaine. On est souvent a réaction, donc je suis quasiment sûr que nous allons nous reprendre la semaine prochaine. Maintenant est-ce que cela va suffire pour la suite de la compétition, on verra la semaine prochaine.

Par Tristan Failler