"Les vainqueurs des quarts de finale de Champions Cup Leinster Rugby – Saracens et ASM Clermont Auvergne – Racing 92 s’affronteront en demi-finale le samedi 26 septembre devant les caméras de beIN Sports et France Télévisions, indique le communiqué. L’autre demi-finale, également le samedi 26 septembre et en direct sur France Télévisions et beIN Sports, opposera les gagnants des quarts de finale Exeter Chiefs – Northampton Saints et Toulouse – Ulster Rugby." L'organisation des événements a été quelque peu revue en raison des contraintes sanitaires : "A titre exceptionnel, pour faciliter l'organisation des derniers matchs de la saison, l’EPCR est en mesure de confirmer que les clubs les mieux classés à l’issue de la phase de poule auront l’avantage de jouer à domicile leur demi-finale."

Voici les scénarios présentés

Demi-finale 1

Si le Leinster Rugby (classé n°1) et l’ASM Clermont Auvergne (classé n°4) remportent chacun leur quart de finale, alors le Leinster jouera à domicile.

Si le Leinster Rugby (classé n°1) et le Racing 92 (classé n°5) remportent chacun leur quart de finale, alors le Leinster jouera à domicile.

Si l’ASM Clermont Auvergne (classé n°4) et les Saracens (classé n°8) remportent chacun leur quart de finale, alors Clermont jouera à domicile.

Si le Racing 92 (classé n°5) et les Saracens (classé n°8) remportent chacun leur quart de finale, alors le Racing jouera à domicile.

Demi-finale 2

Si les Exeter Chiefs (classé n°2) et Toulouse (classé n°3) remportent chacun leur quart de finale, alors Exeter jouera à domicile.

Si les Exeter Chiefs (classé n°2) et l’Ulster Rugby (classé n°6) remportent chacun leur quart de finale, alors Exeter jouera à domicile.

Si Toulouse (classé n°3) et les Northampton Saints (classé n°7) remportent chacun leur quart de finale, alors Toulouse jouera à domicile.

Si l’Ulster Rugby (classé n°6) et les Northampton Saints (classé n°7) remportent chacun leur quart de finale, alors l’Ulster jouera à domicile.

A propos de la Challenge Cup, les vainqueurs des quarts de finale Bristol–Dragons et Bordeaux-Bègles-Edimbourg (beIN Sports) s'affronteront le vendredi 25 septembre, à 20h45 ; les gagnants de Toulon- Scarlets et Leicester-Castres se défieront de leur côté le samedi 26 septembre, à 21 heures (France 4).

Voici les scénarios présentés pour le dernier carré

Demi-finale 1

Si le RC Toulon (classé n°1) et les Leicester Tigers (classé n°4) remportent chacun leur quart de finale, alors Toulon jouera à domicile.

Si Toulon (classé n°1) et Castres Olympique (classé n°5) remportent chacun leur quart de finale, alors Toulon jouera à domicile.

Si les Leicester Tigers (classé n°4) et les Scarlets (classé n°8) remportent chacun leur quart de finale, alors les Leicester Tigers joueront à domicile.

Si Castres Olympique (classé n°5) et les Scarlets (classé n°8) remportent chacun leur quart de finale, alors Castres jouera à domicile.

Demi-finale 2

Si les Bristol Bears (classé n°2) et Bordeaux-Bègles (classé n°3) remportent chacun leur quart de finale, alors Bristol jouera à domicile.

Si les Bristol Bears (classé n°2) et Edinburgh (classé n°6) remportent chacun leur quart de finale, alors Bristol jouera à domicile.

Si Bordeaux-Bègles (classé n°3) et les Dragons (classé n°7) remportent chacun leur quart de finale, alors Bordeaux jouera à domicile.

Si Edinburgh Rugby (classé n°6) et les Dragons (classé n°7) remportent chacun leur quart de finale, alors Edinburgh Rugby jouera à domicile.