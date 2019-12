Les quarts de finales semblent si proches qu’ils feraient presque oublier le classement de la Poule 4. Avec 12 points après trois journées, le Racing 92 a parfaitement négocié la première partie de la phase de poules. Toujours invaincus dans la compétition, les Racingmen possèdent néanmoins une marge de manœuvre réduite sur leur poursuivant direct : le Munster Rugby (11 points). Tombeur des Saracens le week-end dernier, la Red Army cherchera à confirmer lors de la quatrième journée pour coller aux basques des Franciliens.

" La priorité pour la rencontre à venir est de gagner le match "

Vendredi soir à la Paris Défense Arena, les Ciel et Blanc retrouveront les Ospreys, toujours en quête de leur premier succès, pour conforter leur place de leader et échapper aux méandres des matchs retours. " La priorité pour la rencontre à venir est de gagner le match… ensuite si nous pouvons l’emporter avec la manière, cela nous permettrait de détenir notre destin entre nos mains ", insiste le directeur du Rugby Laurent Travers. Samedi sur la pelouse du Liberty Stadium, les coéquipiers d’Henry Chavancy ont subi par moment le rythme gallois pourtant réduits à 14 dès la première minute de jeu.

Champions cup - Henry Chavancy (Racing 92), face aux Ospreys.Icon Sport

" Nous ne devons pas prendre l’équipe des Ospreys à la légère "

Même privé de ses meilleurs éléments à l’image de son capitaine Alun Wyn-Jones, les Ospreys possèdent des individualités de talent dont Ma’afu Fia, Aled Davies ou bien encore Hanno Dirksen. " Nous ne devons pas prendre l’équipe des Ospreys à la légère. Ils semblent éliminés de cette compétition, cela reste un effectif très joueur. Une grande partie nous attend ce vendredi ", prévient le trois-quarts centre Olivier Klemenczak.

Un quart de finale à domicile dans les têtes

Si Teddy Thomas et Virimi Wakatawa sont actuellement dans une forme éblouissante, le Racing 92 peut également s’appuyer sur des joueurs moins expérimentés qui montent en puissance sur la scène européenne. Auteur d’un essai sur la pelouse de Swansea, Yoan Tanga Mangene a ainsi confirmé son excellent début de saison en TOP 14 ponctué de 3 essais en 7 titularisations. " Le jeu pratiqué en Champions Cup est souvent plus rapide, face à des joueurs internationaux. Ce sont d’excellents matchs à jouer. Je suis personnellement très content d’enchaîner les rencontres et j’ai à cœur d’apporter beaucoup à l’équipe ce week-end pout une victoire primordiale ", souligne-t-il. Une victoire, si elle venait à être bonifiée, qui assurerait pratiquement aux Ciel et Blanc une place en quart de finale.