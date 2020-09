Leinster - Saracens

Une finale avant la finale ? Bien possible. Même si les Saracens ont subit de gros dommages avec leur relégation, ils ont réussi à conserver leur effectif. Donc, les Sarries restent les Sarries. Et le Leinster devra prendre son rival britannique au sérieux. Leur dernier match en Premiership contre Exeter en est la preuve. Face au premier du championnat anglais, les champions d'Europe ont aligné 40 points. De quoi faire peur. Mais en face, c'est le récent champion de la Ligue Celte : le Leinster à domicile qui plus est. Quasi imprenable. D'autant qu'eux aussi sont dans une forme internationale. Et ce n'est pas jouer sur les mots quand on connait leur effectif qui se résume à être la réserve de l'équipe d'Irlande. C'est clairement le choc de ces quarts où nous voyons le Leinster l'emporter et prendre leur revanche. Car la dernière fois que les Dublinois avaient perdu, c'était le 11 mai 2019 : Une certaine finale Leinster-Saracens.

Notre pronostic : Victoire du Leinster.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1776 vote(s) Leinster Saracens

Clermont - Racing 92

Deux salles deux ambiances. D'un côté, le Racing est en pleine confiance. Une grosse performance à Lyon, un match plein de maturité face à Montpellier... Ce n'est pas rien. Le jeu des ciel et blanc est parfaitement huilé, et prêt pour les échéances européennes. D'autant que le titre de cette compétition est dans le viseur du club de Lorenzetti depuis maintenant quelques saisons. D'un autre, Clermont doute. Contre Toulouse, l'ASM s'est fait très peur. Et à Bayonne, elle a déjoué. Ce club a souvent eu deux visages ces dernières années. Soit les Jaunards balbutient leur rugby, soit ils le récitent. Un jeu patient qui peut venir à bout de nombreuses défenses. En ce moment, la tendance est plutôt sur un rugby brouillon. Et pourtant, nous les voyons s'imposer. Beaucoup voit le Racing l'emporter. Et finalement, même si l'ASM joue à domicile, il semblerait que ce soit un vrai risque de parier sur leur victoire. Mais c'est justement à ce moment, sur un match couperet chez eux, presque au pied du mur, que les Auvergnats peuvent se réveiller.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1999 vote(s) Clermont Racing 92

Toulouse - Ulster

Si parmi les clubs français, le Racing a prouvé qu'il était le plus en forme, le Stade Toulousain a aussi des arguments. Leur défense n'est pas encore au point, mais la force offensive du Stade n'a rien perdu de sa classe. Oui il n'ont pas gagné à Clermont, mais étaient à deux doigts de le faire, à 13. Voilà ce que les Stadistes ont prouvé : du caractère. L'Ulster arrive en étant sûr de ses forces. Ils terminent vice-champion de la Ligue Celtes, avec deux semaines de matchs joués d'avance. Pour cette équipe au style organisé et aux attaques léchée, l'objectif est clair : casser les offensives toulousaines. Clair, mais pas simple. Difficile quand on sait que les Rouge et Noir comptent dans leur rang dans avants aussi habiles que des trois quarts, une charnière internationale qui répond au nom de Dupont-Ntamack, et une ligne de trois quarts constituée de Guitoune, Ahki, Médard, et surtout Cheslin Kolbe. Avec le Stade Toulousain, le danger peut venir de partout.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1901 vote(s) Toulouse Ulster

Exeter Chiefs - Northampton

Un match 100% Premiership entre ces deux équipes. Mais c'est la rencontre la moins équilibrée de ces quarts. Les Chiefs marchent sur l'eau. Malgré leur défaite contre les Saracens, ils restent premier du championnat anglais avec 12 points d'écart sur le second au classement, et sept victoires d'affilées avant ce match contre les Sarries. On pourrait même affirmer qu'ils sont de potentiels favoris au titre. En face, c'est presque l'inverse. Northampton aligne les contre-performances avec cinq matchs perdus. Et la dernière rencontre entre les deux équipes date d'il y a seulement deux semaines pour... une victoire des Chiefs à Northampton. En se déplaçant, cela n'augure rien de bon pour les partenaires de Dan Biggar.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1593 vote(s) Exeter Northampton

Par Geoffroy Jacqueson