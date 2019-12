Le match : Prime à l'attaque

Au Michelin, face à un adversaire que les locaux avaient déjà battu largement la semaine passée, Clermont n'a pas fait dans le détail contre Bath. Pour preuve, six essais en première période dont des doublés de Moala et Raka, quand les vagues offensives clermontoises déferlaient sur la ligne de défense fébrile des Anglais, dépassée par la qualité des attaques rapides des Auvergnats. Ulugia avait ouvert le score très tôt, en force, avant que Penaud ne fête (enfin) correctement son retour au Michelin (il n'avait joué qu'un bout de match en championnat depuis le Mondial et était sorti blessé) grâce à un essai. Du spectacle donc, auquel les Anglais, joueurs, ont eux aussi contribué par quatre essais marqués dont un de McConnochie et des envies offensives clairement affichées. Quand un ultime essai de McIntyre venait clore un score fleuve et une large victoire de Clermont 52 à 26.

Les joueurs : Raka finisseur, Penaud dynamiteur

Côté Clermont, difficile de ressortir un seul homme de cette partie très ouverte, tant plusieurs des attaquants locaux ont régalé. Au milieu de ce festival offensif, on notera tout de même les prestations impressionnantes de Raka, décisif sur son aile, de Moala, plus en jambes que jamais et une nouvelle fois marqueur, d'un Lee toujours aussi propre et puissant derrière sa mêlée et surtout d'un Penaud de retour. Décalé au centre, l'ailier international a montré beaucoup d'envie sur tous ses ballons, et a rappelé au Michelin son talent offensif incomparable, grâce à des courses chaloupées et tranchantes dont il a le secret et donc un essai. Le meilleur international français de l'année tout simplement.

La stat : le bonus en 20 minutes pour Clermont

Depuis le début de saison, Clermont a souvent du mal avec les entames, comme en témoigne son début de match à Bath la semaine passée. Cette fois, emmenée par ses internationaux, la formation auvergnate s'est repris en effectuant un démarrage explosif. Pour preuve, après 20 minutes de jeu et déjà quatre essais de Ulugia, Penaud, Raka et Moala, l'ASM avait déjà le bonus en poche. Difficile alors de leur reprocher leurs quelques largesses défensives ensuite et qui explique l'ampleur du score, 52 à 26...

La question :

Comptablement, ce match fut parfait pour Clermont, qui en est à 16 points après quatre journées, et place donc les Auvergnats en bonne position pour se qualifier, certainement en tant que premier de poule. D'autant que l'ASM aura le privilège de recevoir l'actuel premier, l'Ulster, toujours invaincu mais qui ne compte qu'un d'avance sur les Jaunards, avant de finir à Londres, chez les Harlequins, qui n'ont plus rien à jouer dans la compétition. Autant dire que tout devrait rouler pour Clermont, dans une poule qui devrait compter deux équipes à se qualifier.

Par Théo Fondacci.