Jonny Sexton débutera bien le quart de finale européen entre le Leinster et les Saracens. La semaine passée, le demi d'ouverture de l'Irlande et des Lions était remplaçant pour la finale victorieuse de la Ligue Celte contre l'Ulster. Le Leinster sera favori car il joue à domicile, mais les Saracens vendront chèrement leur peau avant de passer un an en deuxième division pour cause de déboires financiers. Chez les Londoniens, le pilier Mako Vunipola sera bien titulaire après avoir souffert de son dos. A noter que c'est Alex Goode qui remplacera Farrell, demi d'ouverture suspendu. On rappelle que cette affiche constituait la finale de la dernière Coupe d'Europe en 2019, gagnée par les Saracens, 20-10.

Le XV de départ du Leinster: 15. Larmour; 14. Keenan, 13. Ringrose, 10. Henshaw, 11. Lowe; 10. Sexton (capt), 9. McGrath ; 7. Connors, 8. Connan, 6. Doris ; 5. Ryan, 4. Toner ; 3. Porter, 2. Cronin, 1. Healy.

Remplaçants : 16. Kelleher, 17. Byrne, 18. Bent, 19. Baird, 20. Van der Flier, 21. Gibson-Park, 22. Byrne, 23. O'Loughlin.

Le XV de départ des Saracens: 15. Daly; 14. Lewington, 13. Taylor, 12. Barritt (capt), 11. Maitland; 10. Goode, 9. Wigglesworth; 7. Wray, 8. B. Vunipola, 6. Rhodes ; 5. Swinson, 4. Itoje ; 3. Koch, 2. George, 1. Mak. Vunipola

Remplaçants : 16. Woolstencroft, 17. Barrington, 18. Clarey, 19. Hunter-Hill, 20. Clark, 21. A. Davies, 22. Man Vunipola, 23. Morris.