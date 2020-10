Ainsi, celle-ci, que nous révèle Stuart Hogg himself sur le site du Scotsman, l'arrière écossais des Chiefs d’Exeter à propos de son compatriote, l’ouvreur du Racing 92, Finn Russell. Stuart Hogg : "Je ne pense pas avoir jamais joué face à Finn Russell, à part chez les moins de 14 ans. Il avait à l’époque une coupe de cheveu en imprimé léopard…" Incroyable anecdote pour deux des joueurs les plus fantasques des championnats européens qui n'ont plus évolué ensemble sous le maillot écossais depuis la dernière Coupe du monde. Finn Russell avait été écarté de la sélection lors du dernier Tournoi des Six Nations par Gregor Townsend pour un manquement au protocole de l’équipe.

L’arrière d’Exeter qui ne tarit pas d'éloges sur Russell qu’il considère comme "l'un des meilleurs ouvreurs au monde, l'un des plus naturellement doués que je n'ai jamais rencontrés dans ma carrière. Rien ne le perturbe, vous avez parfois l'impression qu'il n'est pas concerné, qu'il se fout de tout et puis, d’un geste, d’une inspiration, il vous change le jeu en un clin d’œil."

Nul doute que leurs retrouvailles ce week-end et face à face vaudront le détour.