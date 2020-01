"George Moala est peut être celui qui fait le moins de bruit mais c’est quand même un sacré joueur" avouait Benjamin Kayser en fin de saison dernière. Depuis, il a encore pris du grade dans la formation jaune et bleue. Marqueur et homme du match lors de la victoire à Bath, George Moala réalisait un doublé au match retour. Samedi contre l’Ulster, le centre de 29 ans compte bien récidiver. Quand il avance, c’est toute l’équipe qui suit le mouvement. "C’est quelqu’un de très performant depuis son arrivée, quelqu’un de très généreux dans tout ce qu’il fait offensivement comme défensivement explique Franck Azéma. George est toujours souriant, avec une bonne communication dans le vestiaire. Il est toujours un petit peu en retrait alors qu’il véhicule un charisme important. Dès qu’il est là, il y a une aura, une présence. Je suis content de ce qu’il apporte à l’équipe. Il est en pleine force de l’âge, il faut profiter de ça."

L’entraîneur en chef ne tarit pas d’éloges sur George Moala et pour cause, il fait du bien à son équipe depuis son arrivée en Auvergne à l’été 2018. La saison dernière déjà, l’ancien joueur des Auckland Blues avait joué 26 matches pour 19 titularisations et avait inscrit 10 essais. Il semble être encore meilleur sur cette deuxième saison. Avec 16 matches au compteur et 13 titularisations pour 6 essais sur les deux tableaux, George Moala est devenu indispensable.

On lui pardonnera son déchet inhabituel contre le Racing 92 lors du dernier match car il passe rarement à côté… Il est devenu un élément clé de l’équipe clermontoise avec 4 titularisations sur 4 en Champions Cup et 4 essais inscrits. "Car il a beaucoup de facettes analyse Azéma. On retient surtout sa capacité à gagner ses duels mais aussi le fait de pouvoir faire jouer autour de lui et faire les bons choix. C’est un régulateur dans la ligne de défense. Avec Toeava, ils sont complémentaires comme avec Wesley (Fofana). Il peut jouer 12 ou 13 et s’adapte bien." Et même ailier comme pour ses débuts contre le Stade français en septembre 2018, avec un doublé à la clé.

Moala avance toujours et casse des plaquages, souvent… En gros il fait de la place pour ses voisins. Avec sa puissance et son gabarit, il est très dur à arrêter. "J’essaye d’être présent physiquement pour pouvoir créer quelque-chose avec mes coéquipiers derrière expliquait George Moala. J’aime prendre le ballon et percuter. C’est mon jeu de casser les défenses et de gagner du terrain pour les autres."

Né à Auckland de parents tongiens, George Moala a été rapidement classé dans le registre des joueurs puissants, comme son père qui a été international avec les Tonga. Au collège, il est trop rapide pour jouer numéro 8 et explose vraiment lors de son passage au Grammar Carlton Club. Après avoir joué avec les moins de 20 ans tongiens, le solide centre a réussi à décrocher son rêve ultime : jouer avec les All Blacks. Il signera quatre sélections mais plusieurs blessures et une grosse concurrence l’empêcheront de faire le Mondial 2015.

Bien conseillé par plusieurs anciens joueurs de Clermont comme Benson Stanley, Gavin Williams et Kevin Senio, il fait aujourd’hui le bonheur de l’ASM. "On ne le connaissait pas trop avant qu’il arrive ici mais il est super important car il nous met dans l’avancée tous les weekends se réjouit Arthur Iturria. Il est très consistant, il percute et il peut faire des crochets en étant altruiste aussi. Comme Toeava, cela ne bouge jamais de niveau. Je ne sais pas combien de matches il fait mais c’est le joueur le plus important derrière cette saison. C’est le régulateur. C’est bien d’avoir un joueur comme ça. Peut-être qu’on le cherchait depuis quelques-temps. Il vaut mieux l’avoir avec nous. Contre cela ferait mal (rires). "

Champions Cup - George Moala (Clermont) contre BathIcon Sport

Raffut terrible et épaules solides sont restés des atouts indéniables. Avec son gabarit (1,88 m, 104 kilos) et son angle de course unique, ils ne sont pas nombreux en Europe à rivaliser au contact. Et malgré son jeu engagé, il reste un joueur très propre avec deux cartons jaunes récoltés seulement en deux saisons.

Avec sa technique particulière basée sur les petits pas et une montée de genoux rapide, il peut enchaîner les rushs de plusieurs mètres, même avec un pilier accroché à son short. "George dégage une grosse puissance au contact et sa fréquence de jambes est exceptionnelle, il a un gros tempo décryptait Franck Azéma. Il a aussi cette capacité à rester debout avec une grosse force dans le haut du corps, sur la ceinture abdominale, avec beaucoup de gainage, ce qui lui permet de se sortir du contact. Il peut se libérer."

Et libérer l’équipe. Lui qui a joué aussi aux Blues avec Toeava pendant deux saisons est quasiment aussi exemplaire que son aîné. Quand les deux joueurs sont associés (7 fois cette saison pour deux défaites ndlr), le milieu de terrain clermontois peut faire peur… "C’est devenu un joueur clé de l’effectif et se servir de George au milieu du terrain c’est bien, il sait tout faire avouait Damian Penaud. Jouer à côté de lui c’est pas mal. Tu as l’impression qu’il n’arrive pas très vite au contact mais le fait de "pomper" sur ses jambes, c’est assez incroyable et c’est grâce à cela qu’il se sort des défenseurs et fait avancer l’équipe."

Père de quatre enfants, Moala est un homme très occupé en dehors du rugby. Dans le vestiaire, il s’est très vite intégré. "A l’image des autres îliens il est très calme mais il a toujours le sourire nous confiait Iturria. Il a été All Black mais il ne nous le fait pas sentir. Il est comme "Ice" (Toeava), ça ne parle pas beaucoup mais quand cela joue, cela fait de supers matches."

Sous contrat jusqu’en juin 2021, George Moala fait partie des meilleures recrues de ces dernières années. "Au centre il fait partie des bonnes satisfactions dans notre recrutement déclarait Franck Azéma. Mais nous n’avons eu que des grands joueurs à ce poste là avec Lamerat, Stanley, Canale… A la fois de bons joueurs de ballons mais aussi très généreux dans l’effort. George en fait partie." Avec cette très bonne pioche, l’ASM aura un argument de poids samedi après-midi pour tenter de faire sauter la défense de l’Ulster.