Le Top 14 a rendez-vous avec la Ligue Celte pour le compte de la 5e journée de Champions Cup. Quatre clubs français vont affronter leurs homologues irlandais, avec des matchs plus ou moins importants. Lyon, déjà éliminé, va par exemple se déplacer sur la pelouse du Leinster, toujours invaincu cette saison avec 14 victoires en autant de rencontres. Autre équipe à se rendre en Irlande, Toulouse, les hommes d'Ugo Mola voudront continuer leur série en Coupe d'Europe, et assurer la première place de la poule 5. Les Toulousains possèdent 9 points d'avance sur Gloucester, le deuxième.

Clermont et le Racing 92, faux pas interdit

Les deux chocs du week-end auront lieu au Stade Marcel-Michelin et à la Paris La Défense Arena. Les Auvergnats auront à coeur de récupérer la première place, détenue par l'Ulster avant cette journée. Pas dans une grande dynamique, les joueurs de Franck Azéma sont deuxième de la poule 3, seulement 1 point derrière les Irlandais. Quant au Racing, la défaite est interdite face au Munster, deuxième de poule, 6 points derrière les Franciliens. Virimi Vakatawa et ses coéquipiers peuvent assurer la première place de leur poule, dimanche après-midi, une bonne chose quand on sait qu'il devront se rendre sur la pelouse des Saracens, tenants du titre lors de la dernière journée.

Clermont-Ulster, samedi à 14h ;

Connacht-Toulouse, samedi à 16h15 ;

Leinster-Lyon, samedi à 14h ;

Racing 92-Munster, dimanche à 16h15.