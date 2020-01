Après être entré en jeu précocement à la place d’Arthur Iturria, vous avez été désigné homme du match. Quels sont vos premiers sentiments à chaud, après cette qualification en quarts de finale ?

C’est vrai que j’ai été surpris, je n’ai pratiquement pas eu le temps de m’échauffer… Je suis très heureux d’avoir pu participer à ce match et cette victoire, c’était un match de très haut niveau, avec des chocs très rudes. On s’attendait à un gros combat, on l’a eu, et notre pack a répondu présent. L’essentiel est assuré avec cette qualification, il faut désormais aller chercher la première place chez les Harlequins.

Qu’est-ce qui a fait la différence en deuxième période ?

Il n’y a pas eu de miracle… On savait qu’ils seraient très structurés, mais aussi très pénibles, très ch… On avait fait beaucoup de vidéo là-dessus, pour s’y préparer. Mais on avait aussi confiance en nous. Au fond de nous, on était persuadé que si l’équipe était capable de mettre les bons ingrédients, elle avait le potentiel pour remporter ce bras de fer. Chacun a fait son job, et cela a tourné en notre faveur.

Après avoir remporté le Challenge l’an dernier, pensez-vous que votre équipe a les moyens d’aller au bout en Champions Cup ?

On n’a jamais prétendu au titre, on veut juste aller le plus loin possible. Là, on sait qu’on sera en quart de finale. Mais pour avoir vu à quel point le soutien du public est important dans ce genre de match, j’espère qu’on saura aller chercher ce quart à domicile la semaine prochaine, en gagnant chez les Harlequins. Le travail n’est pas terminé, même si on sait qu’on dépend forcément des autres.

Vous concluez en tout cas de manière idéale cette folle semaine,qui vous aura révélé aux yeux du grand public avec cette convocation en équipe de France...

Le stress est déjà là, pour tout vous dire… C’est dans mon caractère, je suis un grand stressé, j’appréhende déjà un peu… Honnêtement, ça a été une énorme surprise pour moi, je ne m’y attendais pas du tout ! Mais je suis bien évidemment très heureux je m'y rendrai avec grand plaisir