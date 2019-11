Ballons tombés, passes mal assurées, défense trop perméable et essai justement refusé pour une passe en avant de Balès sur une pénalité vite jouée et concrétisée par Rattez. L’addition des manques français n’a pas permis d’espérer face à une mécanique bien huilée du côté anglais. Les Chiefs ont donné le tempo, avec alternance et à propos. Si la conquête aura été équilibrée, le jeu au sol aussi aura été dominé par les hommes d’outre-Manche. Par deux fois, les Jaune et Noir ont franchi la ligne d’essai par Doumayrou (45e) et Murimurivalu (82e) au terme d’actions bien construites et synonymes d’espoir pour la suite de la saison des joueurs du président Merling.

Champions Cup - La déception des joueurs rochelais. Icon Sport

Les Mondialistes White, Hogg ou Slade en forme

Chez les Exeter Chiefs, les internationaux australien, écossais et anglais que sont Nick White, Stuart Hogg et Henry Slade ont mis les leurs dans le bon sillage. Le premier cité a dynamisé ou occupé avec justesse, le deuxième a relancé à bon escient quand le dernier a intercepté et marqué le troisième essai décisif, alors que les Maritimes étaient sur la voie d’un possible retour au score.

Simmonds a par la suite marqué en force le quatrième essai synonyme de bonus offensif qui a confirmé qu’il faudra compter sur les Chiefs pour prendre part au dernier carré cette saison. Avec déjà un revers à domicile, les espoirs de qualification de joueurs de Gibbes sont déjà amincis.