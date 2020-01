A l’ASM, on a mis le dossier Top 14 sur pause, en file d’attente. Les bonus égarés, le déchet technique, l’indiscipline et le manque de consistance à l’extérieur peuvent bien attendre. Car samedi c’est l’Ulster qui débarque au Michelin pour une sorte de finale de poule. "Le Top 14 on l’a mis de côté pour le moment et nous sommes focalisés sur l’Europe rappelait Franck Azéma. On reparlera du championnat quand il reviendra, et il y a suffisamment à faire, mais là on se concentre sur notre parcours en Champions Cup depuis le début : qu’est-ce que nous avons livré dans le contenu ? Qu’est-ce que l’on doit répéter et améliorer dans cette Coupe d’Europe ? C’est ce que nous avons en tête."

Meilleur attaque et meilleur marqueuse d’essai de la compétition avec 20 essais inscrits (comme le Leinster) elle est aussi (avec l’Ulster, Lyon et Toulouse) la seule équipe à ne pas avoir pris de carton en Champions Cup. Alors qu’en championnat, elle en a pris 13 … Cette ASM aux deux visages, façon Docteur Jekyll et Mister Hyde, compte bien se montrer sous son meilleur jour contre la province nord-irlandaise dans ce match décisif pour la qualification en quart. "On est dans une meilleure phase en Coupe d’Europe, on arrive à imposer du jeu et à faire des matches plus plein qu’en Top 14 avouait Morgan Parra en conférence de presse. On est content de retrouver cette compétition avec un gros match et en plus devant notre public."

Avant de retrouver un stade Michelin probablement à guichets fermés, Clermont colle à l’Ulster, à une unité derrière. Après ses dix points récoltés contre Bath lors des deux dernières journées, les Auvergnats veulent bien finir le travail. Face à une équipe très complète et compacte, ils s’attendent à un choc âpre. Comme au match aller (Défaite 18-13). "A Belfast, cela a été dur mais nous sommes restés dans la partie analyse Morgan Parra. En faisant mieux les choses, je pense que l’on peut s’en sortir. C’est une équipe solide qui met beaucoup d’intensité avec un gros collectif en défense et dans le jeu global. Elle est complète dans tous les secteurs. A nous d’être bon collectivement et fort sur les bases pour contrer cette équipe. "

" C’est un huitième de finale, un premier grand rendez-vous cette saison. J’espère que le public du Michelin sera chaud "

Morgan Parra s’attend à un gros match individuellement face à son vis-à-vis John Cooney, véritable pile électrique, auteur de 4 essais. Mais là aussi, tout est question de collectif. "C’est la plaque tournante de cette équipe, c’est un bon buteur confirmait Parra. Il a apporté énormément lors du match à Bath, il marque face à nous, il passe la dernière pénalité contre les Harlequins. J’ai tout regardé, je sais comment il joue mais cette équipe est d’abord très collective. Ce demi de mêlée est épanoui dans cette formation car le job est fait autour. C’est important."

Avec une victoire, l’ASM irait déjà en quart de finale. Mais le capitaine Morgan Parra veut voir plus loin. Comme en 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018, les Jaunards veulent aussi recevoir au printemps prochain. A condition de faire le job samedi avant de se déplacer à Londres chez les Harlequins le 18 janvier. "Pour aller en quart, une victoire nous suffit mais pas pour recevoir précisait Parra. On sait l’importance de jouer au Michelin, devant nos supporters et nous avons envie d’apporter cela au club et à la Yellow Army. L’Ulster, c’est le premier gros match de la saison car c’est un huitième de finale pour aller en quart et espérer recevoir. Bien sûr ce sont des matches importants et exceptionnels avec le public derrière. La Coupe d’Europe c’est spécial chez-nous car nous ne l’avons jamais gagnée. On veut toujours exister, aller en quart et même plus. J’espère que nous aurons un public chaud car c’est un gros rendez-vous. "

A Clermont on ne pense plus à cette 8e place en championnat et à ces balbutiements. On est plongé à 200% dans la Champions Cup et ce match couperet. Car c’est le premier gros rendez-vous de cette année 2020 qui attend l’ASM et ses 19000 spectateurs. "On a envie de prendre du plaisir ensemble et de partager cela avec notre public expliquait Franck Azéma. C’est ce que nous voulons. On a envie de donner le tempo dès l’entame et d’être suivi par le public au maximum. On veut se livrer complètement dans un match proche du niveau international. C’est là que les leaders et les grands joueurs se subliment le plus. Forcément, on a hâte d’être à samedi. " Et il n’est pas le seul…